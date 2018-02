Aspettate ad archiviarli fino al prossimo inverno: stivali e stivaletti si sfoggiano anche in primavera (e persino in estate). Ecco gli abbinamenti su cui puntare.



Se un tempo in primavera venivano riposti nella loro scatola e dimenticati fino all'inverno successivo, oggi stivali e stivaletti sono entrati di diritto nella lista degli accessori transeasonal del guardaroba.

Ma come indossarli in modo perfetto senza risultare fuori luogo (e magari anche fuori stagione)?

Partiamo da una regola basilare: sono assolutamente banditi i modelli con inserti in pelliccia e/o borchie e fibbie troppo impegnative che non vanno a nozze con i look freschi e cool della bella stagione.

Via libera invece ad ankle boots con ricami a fiori, stivali al ginocchio in pelle cuoio, cuissardes in suede con tacco comodo e biker boots non troppo "carichi".

Da mixare con abitini a fiori, shorts, gonne plissé e molto altro ancora, in base al vostro stile personale.

Abbiamo individuato 8 mix&match che secondo noi vale la pena provare.









STIVALETTI BIANCHI E GONNA PLISSÉ





Gli stivaletti più cool di stagione? Bianchi, che domande! Un modello che sta andando a ruba già da qualche stagione, su cui varrebbe la pena di investire anche in primavera. Per sfoggiarli al top (e scongiurare l'effetto "kitsch" che è sempre dietro l'angolo!), il capo ideale è una raffinata gonna plissé al ginocchio, tanto meglio se giocata sui colori pastello protagonisti della bella stagione.





Stivaletti STUART WEITZMAN e gonna FALCONERI.

Credits: mytheresa.com e it.falconeri.com





STIVALI BIKER E ABITO A FIORI





Per portare un pizzico di rock nel nostro guardaroba non c'è niente di meglio di un paio di biker boots in pelle nera. Il connubio vincente? Indossarli con un capo assolutamente romantico come un abitino a fiori con fiocco in raso per un contrasto davvero speciale.





Stivaletti BURBERRY e abito GOEN J.

Credits: mytheresa.com e net-a-porter.com





STIVALETTI CHELSEA E JEANS BIANCHI





Tra gli accostamenti più azzeccati nella bella stagione va annoverato quello che vede protagonisti i jeans bianchi, must have indiscusso della bella stagione. Per non sbagliare, portateli con dei Chelsea boots in pelle nera e l'effetto di "glamour senza sforzo" sarà assicurato.





Stivaletti ACNE STUDIOS e jeans MAX MARA.

Credits: mytheresa.come e net-a-porter.com





STIVALI CUISSARDES E SHORTS





Sì, avete capito bene: cuissards e shorts insieme. Ma, attenzione, vanno sdrammatizzati con ancora più attenzione e premura (perchè senza collant l'effetto too much è dietro l'angolo!). Meglio dunque scegliere un modello con tacco basso e abbinarli con un paio di shorts dalla linea pulita ed essenziale.





Cuissardes VALENTINO e shorts CHLOÉ.

Credits: mytheresa.com e net-a-porter.com





STIVALI AL GINOCCHIO E GONNA A BALZE





I classici stivali di pelle al ginocchio in stile cavallerizza diventano super romantici se abbinati a una gonna in chiffon leggero movimentata da balze e ricami preziosi. Ok, fa un po' "Signora del West" ma in primavera ci è concesso.





Stivali LORO PIANA e gonna LOVESHACKFANCY.

Credits: mytheresa.com e net-a-porter.com





TRONCHETTI E JEANS SCAMPANATI





I cari tronchetti, o ankle boots, in primavera si arricchiscono di ricami floreali e si declinano su nuance più chiare. Da mostrare con orgoglio sotto a un paio di culotte pants di jeans, per un tocco anni 70 davvero irresistibile.





Stivaletti ZARA e jeans culotte SEE BY CHLOÉ.

Credits: zara.com e net-a-porter.com





STIVALETTI A CALZINO E CHEMISIER





Tra i modelli più amati di stagione ci sono loro, gli stivali calzino, o sock boots. Assolutamente perfetti in abbinamento a capi easy e dalla silhouette essenziale, in grado di sdrammatizzarli a dovere, come, ad esempio, un classicissimo chemisier a righe.





Stivaletti RAG&BONE e chemisier MARELLA.

Credits: net-a-porter.com e it.marella.com





STIVALI ALTI IN SUEDE E GONNA IN DENIM





Se amate un po' lo stile country-chic, sul genere Seventies per intenderci, questo è decisamente l'accostamento più adatto: stivali alti, da scegliere rigorosamente in pelle scamosciata, e una gonna lunga in denim con qualche balza che crea il giusto movimento.





Stivali GIANVITO ROSSI e gonna RED VALENTINO.

Credits: net-a-porter.come e mytheresa.com