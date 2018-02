Il Musée Rodin tappezzato con slogan come "Women's Rights Are Human Rights" e "I am a Woman" e con i manifesti storici di protesta del 1968 e le copertine delle riviste dell'epoca.

Questo l'allestimento voluto da Maria Grazia Chiuri sulla passerella di Dior per celebrare, esattamente a 50 anni di distanza, la protesta giovanile degli anni Sessanta, culminata con il Sessantotto francese che avrebbe dato il via a una stagione di cambimenti epocali in tutto l'Occidente.

Proprio sul filone del femminismo imperante di "We Should All Be Feminist" claim già lanciato dalla maison la scorsa stagione.

E questo mood di libertà e auto-affermazione si riflette anche sul guardaroba pensato per l'autunno inverno 2018.

Una collezione fatta di abiti e abitini patchwork dai colori brillanti, mescolati a poncho in lana tricot, giacche e trench di pelle e pellicce oversize. Ricchi ricami floreali e trasparenze sensuali definiscono una femminilità vivace e consapevole.

Il pullover-passamontagna di protesta con la scritta "C'est non, non, non et non" si abbina alla gonna midi dalla fantasia check.

Mentre la felpa con stampato il simbolo della pace si sposa alla perfezione con il kilt scozzese a portafoglio con inserto plissé.

Ai piedi immancabili gli stivali di pelle da biker con la suola spessa e la para a contrasto e i cuissardes di vernice.