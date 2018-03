Il Grand Palais allestito come un bosco: questa la suggestiva ambientazione scelta da Karl Lagerfeld per far da cornice alla nuova sfilata Chanel



Che Karl Lagerfeld non amasse particolarmente la tradizionale passerella come set delle sue sfilate, lo avevamo già intuito da tempo.

Dopo aeroporti, basi spaziali, supermarket, casinò e le tante altre indimenticabili ambientazioni scelte dalla maison francese, questa volta il Grand Palais è stato trasformato in un vera e propria foresta, con tanto di alberi secolari e un tappeto di foglie, a far da sfondo al defilé.

In primo piano invece gli abiti e gli accessori protagonisti della nuova collezione Chanel Autunno Inverno 2018: un tripudio di cappotti sartoriali impreziositi da bottoni dorati, gli intramontabi tailleur che riprendono nelle trame del tweed le calde nuance tipiche di stagione, alternandosi al nero che la fa da padrone sia sui look daily che su quelli da sera, declinato su capispalla in velluto e longdress di pizzo.

Oltre ai lunghi cappotti jacquard con foglie stampate, non mancano morbide cappe di pelliccia e piumini imbottiti che si indossano con nonchalance anche sui capi più eleganti.

Una palette più sobria, che però viene illuminata dai colori brillanti e vivaci degli accessori. Dai lunghi guanti in pelle fucsia alle sciarpe, una gialla e una arancio, che si indossano legate insieme sullo stesso outfit. Fino alle maxi borse in pelle matelassé o in tessuto ricamato, che si portano a mò di pochette.

Ai piedi fanno invece la loro comparsa le stringate maschili o gli stivali cuissardes dai riflessi gold.