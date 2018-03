Dal camel coat alla cappa, fino ai maxl piumino, ecco i cappotti e le giacche più cool da sfoggiare la prossima stagione fredda

Neanche il tempo di riprenderci dal gelido Burian che è già ora di pensare a Big Snow, la nuova perturbazione che sta imbiancando la nostra Penisola. Quale modo migliore per affrontare questi ultimi - si spera - giorni di “grande freddo” se non dando un’occhiata ai trend in fatto di cappotti e giacche per l'autunno-inverno 2018?

Le ispirazioni - ça va sans dire - arrivano dalle ultime sfilate e vedono i capispalla protagonisti assoluti del guardaroba invernale. Sono loro i pezzi chiave in grado di definire il look e di dare un twist diverso e mai scontato anche all’outfit più basic.

Dal cappotto cammello alla cappa, fino ai maxi piumini, ecco i cappotti e le giacche più cool da sfoggiare il prossimo autunno-inverno. Pronte a prendere nota?



Il cappotto cammello





Il classico dei classici che piace tanto anche a Gigi Hadid è il must di ogni inverno. Un investimento sicuro che non teme i capricci della moda e che ha il potere di farci apparire sofisticate in ogni occasione. Soprattutto se si opta per un doppiopetto dalle linee pulite, come quello di Max Mara, leggermente oversize, o quello di Versace, rigoroso e impreziosito da spille-gioiello. Inedita la proposta di Oscar de la Renta con allacciatura laterale e ricami floreali, mentre sulle passerelle di Fendi e Bottega Veneta a fare la differenza sono gli inserti in raso e pelliccia.



Trend dalle sfilate A/I 2018-19: il camel coat VERSACE Credits: Mondadori Photo

BOTTEGA VENETA Credits: Mondadori Photo

FENDI Credits: Mondadori Photo



MAX MARA Credits: Mondadori Photo

OSCAR DE LA RENTA Credits: Mondadori Photo

Il cappotto "check"

Animo british, attitudine urbana. Il motivo check torna a dominare le passerelle ed è più contemporaneo che mai. Abbandonate le suggestioni country - da sempre associate alla celebre stampa a quadretti - è ora tempo di sperimentare con colori e volumi, come insegna Versace, che punta sull’Ultraviolet per equilibrare le linee minimal dei coat alla caviglia. Tanto colore anche da Michael Kors che tinge di color zafferano il cappotto monopetto con maxi collo in pelliccia; più “tecnica” la versione di Prada con profili black semilucidi, romantica quella di Erdem dalla silhouette femminile ma strutturata. Trussardi sceglie il tradizionale tartan rosso, ma lo rende moderno grazie a tagli netti e micro revers.



Trend dalle sfilate A/I 2018-19: il cappotto a motivo check MICHAEL KORS Credits: Mondadori Photo

VERSACE Credits: Mondadori Photo

ERDEM Credits: Mondadori Photo



PRADA Credits: Mondadori Photo

TRUSSARDI Credits: Mondadori Photo

Piumini oversize

Impossibile resistere alla tentazione del maxi piumino nelle giornate più fredde. La buona notizia è che non solo questo capo è entrato a pieno titolo nell’olimpo dell’abbigliamento quotidiano, ma è diventato il complemento perfetto per le mise più eleganti. Lo confermano Tom Ford - che lo ha reso couture con patchwork multicolor di pelliccia e paillette - e Tory Burch, che ci suggerisce di indossarlo anche con il long dress. Come Burberry Prorsum, che accosta l’iconico motivo check (stavolta in versione colorata) a una candida maxi-gonna.



Trend dalle sfilate A/I 2018-19: il maxi pumino BURBERRY PRORSUM Credits: Mondadori Photo

TORY BURCH Credits: Mondadori Photo

CHALAYAN Credits: Mondadori Photo



EMILIO PUCCI Credits: Mondadori Photo

TOM FORD Credits: Mondadori Photo

Cappe e mantelle





Più leggera del cappotto, ma più calda di un blazer, la cappa o mantella che dir si voglia è un capo jolly e trasformista che vi salverà il look durante la mezza stagione. I modelli più interessanti dell’autunno inverno 2018/19 sono full color - come quello di Trussardi - e a fantasia, come quelli visti sulle passerelle di Fendi e Carolina Herrera. Innovativa la versione di Gucci - una via di mezzo tra giacca e mantella - più “tradizionale” quella total black di Burberry, da sdrammatizzare con felpe over e sneakers.



Trend dalle sfilate A/I 2018-19: la cappa TRUSSARDI Credits: Mondadori Photo

BURBERRY PRORSUM Credits: Mondadori Photo

CAROLINA HERRERA Credits: Mondadori Photo



FENDI Credits: Mondadori Photo

GUCCI Credits: Mondadori Photo

Pellicce





Dopo il teddy coat (ovvero il cappotto pelouche), è la volta della pelliccia, meglio se ecologica e super colorata per combattere a colpi di stile - e ironia - le temperature più rigide. Bottega Veneta e Max Mara la accostano a dress trasparenti e sottovesti. Se preferite qualcosa di più sobrio, puntate su Roberto Cavalli, Ashish e Tory Burch che la declinano in toni neutri e timeless.

Trend dalle sfilate A/I 2018-19: la pelliccia BOTTEGA VENETA Credits: Mondadori Photo

TORY BURCH Credits: Mondadori Photo

ASHISH Credits: Mondadori Photo



MAX MARA Credits: Mondadori Photo

ROBERTO CAVALLI Credits: Mondadori Photo

Giacche corte





Sconsigliata alle più freddolose, ma irrimediabilmente cool. Dal micro bomber di Mary Katranzou al mini perfecto di Roberto Cavalli, la giacca si accorcia vertiginosamente mettendo in evidenza il punto vita. E si abbina con tutto: Temperly London la accosta a un abito lungo che ne riprende i colori, DSquared2 esaspera le proporzioni per mettere ancora più in risalto la vita, Versace bilancia l’insieme con una gonna dai volumi esagerati.

Trend dalle sfilate A/I 2018-19: la micro giacca ROBERTO CAVALLI Credits: Mondadori Photo

VERSACE Credits: Mondadori Photo

DSQUARED2 Credits: Mondadori Photo



MARY KATRANTZOU Credits: Mondadori Photo

TEMPERLY LONDON Credits: Mondadori Photo

Lo shearling coat (o montone)





Più che una giacca, una vera icona. Nato come capo unisex negli anni ‘70, lo shearling coat o montone torna a scaldarci nelle fredde giornate d’inverno conferendo un’allure nostalgica ai nostri outfit. Lungo, corto, oversize o avvitato: le variazioni sul tema sono tantissime e soddisfano qualsiasi gusto o esigenza. C’è la versione etno-chic di Etro con applicazioni a motivi navajo e quella di David Koma, strizzata in vita da una cintura dello stesso materiale; quella di Temperly London, dalla linea asciutta e profili in evidenza e quelle minimali di Blumarine e Tod’s.



Trend dalle sfilate A/I 2018-19: lo shearling coat TEMPERLY LONDON Credits: Mondadori Photo

ETRO Credits: Mondadori Photo

DAVID KOMA Credits: Mondadori Photo



TOD'S Credits: Mondadori Photo

BLUMARINE Credits: Mondadori Photo

Il trench

Dimenticate Audrey Hepburn, il nuovo trench è tutt’altro che bon ton. Verniciato, colorato, logato, pitonato, questo capospalla diventa grintoso e vuole farsi notare a ogni costo. Roland Mouret lo vuole vinilico e ultra dark - e a noi non può che venire in mente il blockbuster Matrix - Fendi lo propone in pvc, Roberto Cavalli ne realizza una versione in pelle pitonata rossa, mentre quello di Moschino - con zip e revers borchiati - riprende gli elementi stilistici del chiodo. Se preferite qualcosa di più sobrio ma altrettanto strong, il trench coat di Michael Kors in pelle color biscotto è quello che fa per voi.



Trend dalle sfilate A/I 2018-19: il trench ROLAND MOURET Credits: Mondadori Photo

FENDI Credits: Mondadori Photo

MICHAEL KORS Credits: Mondadori Photo



MOSCHINO Credits: Mondadori Photo

ROBERTO CAVALLI Credits: Mondadori Photo

Crediti immagine di apertura: Getty Images