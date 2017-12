Trascorrerete il Capodanno in qualche meta esotica? Bene, alla valigia ci pensiamo noi!

Mare cristallino, distese di sabbia finissima, palme tropicali e cocktail al maracuja: se la vostra idea è di trascorrere Capodanno al caldo in qualche meta esotica, oltre a invidiarvi moltissimo, abbiamo anche preparato una lista di pezzi must have da mettere subito in valigia per un look favoloso. Ma solo perchè a Natale siamo tutti più buoni, sia chiaro!

Caftani a fantasia, shorts crochet, shopper di tela in versione chic, cappelli a tesa larga, espadrillas in corda, occhiali da sole coloratissimi e naturalmente tanti tanti costumi da bagno: dal classico bikini all'intero sofisticato. Non manca proprio nulla.

Lasciatevi ispirare dalla nostra selezione... e buon viaggio!





















ZIMMERMANN Beach dress a fantasia.

Credits: net-a-porter.com

CALZEDONIA Costume intero con drappeggi.

Credits: it.calzedonia.com

MIU MIU Anello a forma di conchiglia.

Credits: mytheresa.com

CASTAÑER Espadrillas in corda.

Credits: net-a-porter.com

CHANEL Shopper in tela e pelle.

Credits: chanel.com

SENSI STUDIO Cappello a tesa larga con nastro in raso.

Credits: net-a-porter.com

ERES Bikini giallo senape.

Credits: net-a-porter.com

STELLA MCCARTNEY Top monospalla in seta candida.

Credits: net-a-porter.com

VALENTINO Shorts con ricami crochet.

Credits: net-a-porter.com

DOLCE & GABBANA Infradito in pelle.

Credits: net-a-porter.com

GANNI T-shirt con scritta colorata.

Credits: net-a-porter.com

MARC JACOBS Minigonna di jeans con pom pom.

Credits: net-a-porter.com

GIORGIO ARMANI Occhiali da sole con lenti sfumate.

Credits: armani.com

NET A PORTER Kit per la spiaggia.

Credits: net-a-porter.com