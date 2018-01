Casual, romantiche, sensuali: tutte le camicie più cool della stagione.

Quali sono i capi must have che non dovrebbero mai mancare nel guardaroba femminile? Insieme a trench, jeans e little black dress, meritano senz’altro un posto d’onore anche le camicie, un capo intramontabile che non conosce stagioni e che si può indossare con disinvoltura 365 giorni l’anno.

Pratiche, versatili, femminili, le camicie sono grandi alleate di stile, un pezzo chiave che da solo risolve il look.

Che siano modelli passepartout, perfetti dall’ufficio all’aperitivo, o proposte più raffinate, indicate per la sera, le camicie sono un vero asso nella manica per costruire look assolutamente impeccabili.

Vista l’ampia varietà di proposte inserite nelle nuove collezioni per la primavera-estate 2018, di certo non farete fatica a trovare quelle più rispecchiano il vostro stile, ma noi per aiutarvi abbiamo selezionato alcuni dei modelli di punta della stagione, venite a scoprirli!

Camicie bianche

Un capo, una garanzia: impossibile sfigurare con la camicia bianca, un evergreen del guardaroba che non passa mai di moda. Da abbinare in mille versioni diverse, sia nel tempo libero che nelle occasioni più eleganti, è una scelta sempre azzeccata.

Camicie bianche: i modelli della primavera-estate 2018 COS Camicia bianca con il fiocco Credits: cosstores.com

MADEWELL Camicia bianca di cotone con fiocco Credits: netaporter.com

MANILA GRACE Camicia in cotone con volant asimmetrico Credits: manilagrace.com



MARC JACOBS Camicia in cotone con maniche a sbuffo Credits: netaporter.com

THE ROW Camicia in satin di cotone stretch Credits: mytheresa.com





ZARA Camicia bianca con le toppe Credits: zara.com



Camicie a righe

La camicia a righe è uno dei pilastri dell’abbigliamento formale ma, abbinata nel modo giusto, può risolvere i piccoli problemi di stile anche fuori dall’ufficio. Dai semplici modelli in cotone a quelli in seta e satin: è uno di quei pezzi must che non si può non avere.

Camicie a righe: i modelli della primavera-estate 2018 & OTHER STORIES Camicia a righe in cotone Credits: stories.com

M.I.H. JEANS Camicia a righe oversize Credits: netaporter.com

MAX&CO. Camicia oversize in popeline Credits: it.maxandco.com



PRADA Camicia a righe in cotone Credits: mytheresa.com

VICTORIA, VICTORIA BECKHAM Camicia a righe in seta e satin Credits: netaporter.com

ZARA Camicia a righe oversize Credits: zara.com



Camicie in jeans





In una stagione in cui il denim è assoluto protagonista delle tendenze moda, potevano forse mancare le camicie di jeans nelle nuove collezioni per la primavera-estate? Le proposte firmate dai fashion brand passano dai modelli oversize a quelli con cintura in vita, dalle camicie con le borchie a quelle più femminili, arricchite con ruches e ricami: la scelta è praticamente infinita.

Camicie di jeans: i modelli della primavera-estate 2018 & OTHER STORIES Camicia in denim con volant Credits: stories.com

BALENCIAGA Camicia di jeans con collo Swing Credits: mytheresa.com

H&M Camicia in denim con cintura Credits: 2.hm.com



J. CREW Camicia di jeans dal fit regular Credits: netaporter.com

SAINT LAURENT Camicia di jeans oversize con ricamo Credits: mytheresa.com

VALENTINO Camicia di jeans con borchie sulla tasca Credits: mytheresa.com





Camicie eleganti

Occhi puntati questa primavera sulle camicie dai tessuti raffinati, un capo jolly da sfoggiare anche in occasione di feste, cene e cerimonie che prevedono un dress code elegante. A farla da padrone nelle nuove collezioni, modelli dalle tonalità pastello o dalle delicate fantasie floreali, da abbinare a gonne dai tessuti impalpabili o pantaloni a gamba larga: super chic!

Camicie eleganti: i modelli della primavera-estate 2018 IBLUES Camicia in seta con stampe floreali Credits: it.blues.it

JOSEPH Camici in seta con il fiocco Credits: netaporter.com



MANGO Camicia bianca con le perline Credits: shop.mango.com



MAX&CO. Camicia in crepe con coulisse Credits: it.maxandco.com

RED VALENTINO Camicia in seta con il fiocco Credits: netaporter.com

ROKSANDA Camicia azzurra in seta e satin Credits: netaporter.com



SAINT LAURENT Blusa a pois in seta Credits: mytheresa.com



Camicie in pizzo

Per dare un tocco ancora più raffinato alle mise eleganti non c’è niente di meglio di una camicia in pizzo. Cosa puntare in questa stagione? Dai più modelli più discreti, in versione black&white, a quelli dai colori più sgargianti o con dettagli che si fanno notare, a voi la scelta!

Camicie in pizzo: i modelli della primavera-estate 2018 & OTHER STORIES Blusa nera in pizzo Credits: stories.com

CALVIN KLEIN Camicia in pizzo con tasche sul petto Credits: farfetch.com

ELIE SAAB Blusa in pizzo con piccole ruches Credits: netaporter.com



MIU MIU Camicia in crepe con pizzo Credits: mytheresa.com

SELF-PORTRAIT Camicia in satin con pizzo e ruches Credits: mytheresa.com

