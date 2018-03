Non c'è un solo modo per indossare la camicia in jeans. Scoprite questi look proposti dai più famosi e-commerce

La camicia di jeans è uno di quei capi che sono entrati ufficialmente a far parte dei must have di ogni guardaroba femminile. Come indossarla, però, non è così scontato. Può capitare infatti di stufarsi dei soliti abbinamenti e di aver voglia di sperimentare un qualcosa di nuovo.



Per questo abbiamo fatto una piccola ricerca: abbiamo curiosato sugli ecommerce più amati per vedere come propongono, a livello di styling, l'utilizzo di questo capo. In denim scuro o chiarissimo, semplice e ricamata: una semplice camicia può trasformarsi facilmente in base allo stile e al gusto che vi contraddistingue, reinventandosi a ogni look.

Date un'occhiata di seguito e aprite l'armadio per provare ad abbinare a modo vostro, la vostra denim shirt preferita.





IN STILE "FIFTIES": CAMICIA DI JEANS E GONNA A RUOTA





In vero stile anni 50: con gonna ampia, tacco e camicia in jeans VALENTINO.

Credits: net-a-porter.com





"POSH": CAMICIA DI JEANS E PANTALONI NERI CHIC





Eleganza per il giorno: pantalone ampio, scarpa flat e shopper. Sulla t-shirt una camicia in denim scuro CALVIN KLEIN.

Credits: farfetch.com





"TOTAL DENIM": CAMICIA E PANTALONI DI JEANS IN TINTA





Jeans, chiarissimo, da capo a piedi. Anche con un tacco scultoreo e una clutch.

Credits: SAINT LAURENT, net-a-porter.com





"CONCETTUALE": CAMICIA DI JEANS E CULOTTE PANTS





Linee e volumi minimal ma non classici. Sui pantaloni cropped, una camicia con dettaglio arricciato MM6 MAISON MARGIELA.

Credits: matchesfashion.com





SPORTY: CAMICIA DI JEANS E PANTALONI DELLA TUTA





Sneakers ai piedi, pantaloni morbidi e una camicia in jeans STELLA MCCARTNEY.

Credits: farfetch.com





ROMANTICO: CAMICIA DI JEANS E DETTAGLI "GIRLIE"





Bastano un tocco di rosa, delle ruches e qualche ricamo romantico &OTHER STORIES.

Credits: stories.com





OVERSIZE: CAMICIA DI JEANS E PANTALONI LARGHI





Per amanti delle silhouette ampie e maschili ZARA.

Credits: zara.com





DA FASHIONISTA: CAMICIA DI JEANS E PANTALONI STAMPATI





Un look posh, per amanti del logo, con pantalone signature e camicia rivisitata. VERSACE.

Credits: mytheresa.com





CASUAL: CAMICIA DI JEANS E PANTALONI KHAKI





Abbinamento passepartout, facilissimo, con pantalone khaki, sneakers e t-shirt. Camicia CURRENT/ELLIOTT.

Credits: net-a-porter.com





ESTIVO: CAMICIA DI JEANS E PANTALONI BIANCHI





Da serata fresca sul lungomare, con sandali e pantaloni bianchi, una camicia con dettagio a fiocco MIH JEANS.

Credits: matchesfashion.com