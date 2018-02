La collezione Calvin Klein 205W39NYC per il prossimo inverno ha sfilato a New York tra pop corn, vigili del fuoco e astronauti

Un tappetto di veri pop corn su cui camminare (faticosamente, pare, e con il rischio di cadute rovinose): questa la situazione che si è presentata davanti agli occhi (e soprattutto sotto ai piedi!) di invitati e modelle alla sfilata Calvin Klein 205W39NYC, presentata ieri sera a New York all'American Stock Exchange, nel Financial District.

In rete spopola la polemica sui 50mila galloni di pop corn scaricati nella location, tra il disappunto (sembrerebbe) di alcune editor e modelle a rischio di scivolone (per fortuna scongiurato senza grossi intoppi).

Ma cosa dire, invece, dello show vero e proprio? Raf Simons, Direttore Creativo del brand, ha presentato una collezione ispirata agli eroi nazionali americani. Pompieri, reduci della Guerra Civile, astronauti, tutti simboli e protagonisti di quell'America che il designer belga ha deciso di indagare attraverso la sua moda, al servizio di uno dei brand più "americani" che ci siano.

La collezione dell'Autunno Inverno 2018-19 si popola di giacche da pompiere, stivali da astronauta, passamontagna in maglia grossa da soldato, il tutto mescolato a longdress sullo stile de La casa nella prateria, chemisier in check e pullover per lui e per lei con i personaggi dei cartoon, Willy Coyote e Beep Beep. E ancora le borse con le stampe del maestro dell'iconografia USA, Andy Warhol.

"La collezione è un’evoluzione della mia idea di CALVIN KLEIN come uno spaccato della società americana, ma ora più ampio, universale. È un’allegoria che rappresenta l’incontro di nuovi mondi e mondi antichi, legati alla scoperta dell’America, la corsa allo spazio degli anni ’60 e l’era dell’informazione del ventunesimo secolo. Riflettendo la nozione di democrazia, non esiste gerarchia culturale: i mix emancipano vestiti e riferimenti dai loro significati, dalle loro narrazioni, e creano un collage per scoprire qualcosa di diverso – un sogno diverso. Più di ogni altra cosa, la collezione è incentrata sulla libertà. Una parola che definisce l’America e CALVIN KLEIN.", ha commentato Raf Simons.

Insomma pop corn più, pop corn meno, l'analisi della società e dei miti americani di Raf Simons prosegue. Intanto eccovi un "assaggio" dello show di Calvin Klein 205W39NYC.