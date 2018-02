L'iconico motivo scozzese della maison si tinge d'arcobaleno a sostegno della comunità LGBTQ.

Christopher Bailey lascia la conduzione di Burberry con una scia arcobaleno.

La collezione Fall Winter 2018 presentata a Londra ieri pomeriggio, l'ultima firmata dal designer inglese, rivoluziona l'iconico motivo scozzese check da sempre cavallo di battaglia della maison, declinandolo sui colori dell'arcobaleno a sostegno dei diritti della comunità LGBTQ+.

Un messaggio sociale che dimostra l'importanza e la forza della creatività che scaturisce proprio dalle diversità. Un valore fondamentale che non va combattuto ma incoraggiato.

Sulla passerella sfilano look femminili e maschili in un tripudio di colori brillanti per un'iniezione di buon umore e positività, mentre giochi di volumi e sovrapposizioni creano movimento.

Abiti con ricami jacquard e inserti in tulle si portano con sneakers e scarpe flat per un tocco casual e disinvolto.

Long skirt a balze spuntano sotto a pullover dalle stampe pop, jumpsuit dai decori floreali sono sdrammatizzate da mantelle e capispalla variopinti, mentre l'abito da sera con applique preziose si indossa con t-shirt e piumino smanicato. Arcobaleno, of course.

A chiudere lo show ci pensa Cara Delevingne, testimonial e musa del brand, con un abito bianco dalla silhouette essenziale e una lunga pelliccia multicolor da cui fa capolino la fodera check.

Tutti i capi della sfilata e della #Rainbowcheck sono già disponibili sullo shop online di Burberry secondo la formula del "See now, Buy now".

Intanto eccovi un "assaggio" della speciale capsule di Febbraio, già in vendita su Burberry.com:





