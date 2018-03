Visto, preso, in un clic! Sono i 10 brand più amati da influencer e "addetti ai lavori" e li trovate online.



Se siete a caccia di novità per la primavera 2018 e siete fan dello shopping online, abbiamo qui dieci brand molto cool ai quali sarà difficile resistere. Difficile? Diciamo piuttosto... impossibile!



I migliori e-commerce puntano infatti su questi nuovi talenti per la stagione che sta per iniziare. Le ispirazioni, dai capi agli accessori, sono molto diverse tra loro. Ci sono i quadretti vichy dall'animo romantico, le scarpe con tacco scultura e i mocassini in vernice (in apparenza tradizionali) e nuove, curiose, declinazioni di denim.

Scoprite la nostra selezione e dove potete trovare, e acquistare, questi nuovi pezzi. Basta un semplice clic.







Per amanti del denim: UNRAVEL PROJECT reinterpreta i pezzi classici con nuove, particolarissime varianti.



Credits: net-a-porter.com







Tacchi sì, ma scultura: REJINA PYO è uno dei nomi più concettuali del momento. Per lei, un tacco midi, diventa un capolavoro.



Credits: net-a-porter.com







Etno-vibes: DODO BAR OR crea caftani e chemisier dal gusto esotico, che sanno subito d'estate.



Credits: mytheresa.com







Fantasy dress: RIXO LONDON è un brand che realizza abiti, gonne e camicie, con fantasie e stampe romantiche (ma non banali).



Credits: net-a-porter.com







Scarpe 9 to 9: MERCEDES CASTILLO è il nome del momento per chi ama le linee tradizionali ma rivisitate.



Credits: nordstrom.com







Dettagli preziosi: APPLES&FIGS punta su seduzione e femminilità, con semi preziosi che rubano la scena.



Credits: luisaviaroma.com







Chemisier-chic: NANUSHKA crea abiti seguendo un semplice principio, quello della comodità. Che si traduce in bellezza.



Credits: net-a-porter.com







Accessori da collezionare: STAUD e la borsa con la rete in corda sono già un must di stagione.



Credits: mytheresa.com







Citazioni girlish: CAROLINE CONSTAS unisce silhouette eleganti e pattern pop, come il quadretto vichy.



Credits: mytheresa.com







Stile vintage: CHAMPION torna in pista con una capsule collection dedicata a Snoopy.



Credits: nordstrom.com