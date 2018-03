Dalle clutch gioiello alle maxi bag, tutte le tendenze imperdibili in fatto di borse per l'Autunno-Inverno 2018/19



Eccentriche, colorate, super capienti oppure mini, ma indubbiamente ricche di carattere. Sono le borse per il prossimo autunno-inverno 2018 e avvistate sulle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi. Tra ispirazioni vintage, trame preziose e rigore minimal-chic, le nuove bag accontentano i gusti di tutte e si apprestano a diventare feticci glam da sfoggiare in ogni occasione.

Ci sono le clutch gioiello di Louis Vuitton e Valentino e gli immancabili zainetti, come quello con stampe Manga style di Gucci; i pratici marsupi proposti da Tod’s e Givenchy, le shopper XXL arricchite da pattern-logo e le intramontabili borse a secchiello, come quella firmata Chanel. E poi tracolline, pochette e micro bag.

Abbiamo selezionato per voi le proposte più cool. Non vi resta che scoprirle e… lasciarvi tentare!



Shopping bag e borse grandi





Se amate le maxi bag, l’Autunno-Inverno 2018/19 non vi deluderà. Le borse oversize sono infatti fra i trend più forti della prossima stagione fredda e sono pronte ad accompagnarvi 24h su 24. Le proposte sono tantissime e spaziano dai modelli in eco-pelle o tessuto all-logo - come quelle di Christian Dior e Stella McCartney - alle versioni “fluffy” in pelliccia firmate Tod’s, fino a quelle minimal - ma non meno stilose - di Tory Burch e Valentino.







Borse a tracolla





Da Bella Hadid a Naomi Watts, sono tante le celebs che prediligono le borse a tracolla per corredare i propri outfit. E come biasimarle? Difficile non farsi tentare dalla versatilità di questo evergreen che riesce a coniugare alla perfezione comodità e glamour. Se poi si tratta di modelli iconici, come la Biker bag di Moschino o la mitica borsa “Sella” di Christian Dior - un must degli anni ‘90 riproposto per l’autunno-inverno 2018/19 - resistere diventa impossibile.







Borse a mano







Mood ladylike e spirito trasformista. Le borse a mano sono la quintessenza della raffinatezza e non annoiano mai grazie a nuance e lavorazioni inedite. Fendi, Prada ed Emporio Armani puntano sull’essenzialità - cromatica e formale - Dolce & Gabbana adorna l’iconica “Sicily bag” con applicazioni tra sacro e profano, Louis Vuitton sdrammatizza il rigore geometrico delle forme con toni accesi.



Pochette e clutch





“More is More and Less is a Bore”. La dichiarazione di Iris Apfel, celebre interior designer americana e indiscussa icona di stile, ben si adatta alle clutch e pochette viste durante le ultime fashion week. Eccentriche quanto basta, dettano le regole della stagione fredda con trame preziose (Alexander Wang), delicati motivi floreali (Valentino) e volumi inediti (Jil Sander). Non mancano versioni più classiche, come quelle total black di Givenchy e Salvatore Ferragamo.







Zaini e zainetti





Zaino in spalla! Per andare in ufficio o per una gita fuori porta, per una serata in discoteca o per fare shopping: il backpack è il custode perfetto dei vostri effetti personali in qualsiasi occasione. È ancora una volta Gucci a capitanare il trend con proposte ispirate al mondo dei Manga giapponesi, seguito da Versace - che ne propone una versione in velluto con stampe barocche - e da Tommy Hilfiger, che punta su color block e toni “College”.



Mini bag





Piccole, ma ad alto tasso di stile. Le it-bag di stagione diventano mignon e mettono a dura prova la nostra indole da “Mary Poppins”. Ma basta dare uno sguardo alle collezioni di Tom Ford, Oscar de la Renta e Chanel per convincerci che ne valga la pena. Scintillanti e sontuose, sono dei veri gioielli da sfoggiare durante party e serate eleganti. Colpo di fulmine anche per la micro cappelliera con tracollina firmata Zimmermann e per la mini bag “a fumetti” di Moschino.







Borse a secchiello





Semplicemente intramontabili, le borse a secchiello o bucket bag continuano a essere in cima alle wishlist di shopaholic e fashion addicted. Il segreto di tanto successo? L’allure rètro - che rimanda immediatamente agli anni ‘70 e ‘80 - e la grande versatilità, che le rende perfette con qualsiasi look. I modelli più nuovi sono quelli di Chanel, Chloè e Stella McCartney, declinati in nuance neutre e arricchiti da elementi gold e impunture a vista. Tra le proposte cult, anche quelle di Gucci, Mansur Gavriel e Fendi contraddistinte da volumi contenuti e linee pulite.







Marsupi





Se per caso non vi foste accorte dell’inarrestabile ondata anni ‘90 che sta investendo il fashion world, a ribadire il concetto ci pensa il marsupio. L'accessorio-simbolo della decade che - nel bene e nel male - ha segnato la storia del costume, ritorna ora in una nuova veste, ultra sofisticata. Antonio Marras lo trasforma nel complemento ideale di tailleur e completi, Givenchy lo accosta alla pelliccia, Sportmax e Tod’s ne rieditano i volumi in chiave minimalista, Gucci ne propone una versione nostalgica e colorata.





