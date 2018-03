Sono le più amate dalle trendsetter: scoprite i 10 brand di borse che conquisteranno la primavera 2018

Le avrete viste sugli e-commerce più famosi, al braccio delle trendsetter e influencer che amate seguire sui social e sui vostri magazine preferiti. Queste dieci borse sono i pezzi hot della primavera 2018 e sono il biglietto da visita di brand nuovi, più o meno di nicchia, che si stanno facendo sempre più strada.

Concettuali, dal design forte e deciso (come vogliono i trend di stagione) mixano materiali e colori originali. A tracolla, a spalla, a mano o in formato clutch, micro o maxi: hanno in comune il fatto di essere "nuove", ma sono al tempo stesso molto diverse tra loro.



Se amate sperimentare e scoprire nuovi brand, qui troverete le vostre nuove it-bags di stagione.



















WANDLER Si chiama Hortensia in pelle. A mezzaluna, con manico e tracolla, è disponibile in almeno cinque varianti colore.



Credits: Net-a-Porter.com







BOYY Si chiama "Karl 24" ed è una borsa da indossare a mano o a tracolla. Il segno distintivo è la maxi fibbia, è disponibile in varie misure e combinazioni cromatiche.



Credits: Net-a-Porter.com







DANSE LENTE Si chiama "Johnny" questa borsa in pelle ispirata alle sculture di Constantin Brâncuși. Si indossa a mano, a spalla o a tracolla.





Credits: Mytheresa.com



JACQUEMUS Si chiama "Bahia" questa mini bag in pelle con manico asimmetrico e tracolla.





Credits: luisaviaroma.com







STAUD Si chiama "Bisset" questo secchiello in pelle rosa con tracolla e chiusura a coulisse.



Credits: Mytheresa.com







MANU ATELIER Borsa a tracolla in pelle a effetto coccodrillo.



Credits: Net-a-Porter.com







SIMON MILLER Si chiama "Bonsai 20" questa borsa in nabuk con manici tartarugati.



Credits: Net-a-Porter.com







CULT GAIA Si chiama "Ark" questa pochette a mano realizzata in bamboo.



Credits: Net-a-Porter.com







NICO GIANI Si chiama "Frerea" questa borsa a tracolla in pelle rigida.





Credits: Net-a-Porter.com



MANSUR GAVRIEL Borsa rotonda con tracolla regolabile. In pelle rossa con zip dorata.



Credits: Farfetch.com