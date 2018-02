Le stelle ci suggeriscono il modello di borsa da scegliere in primavera, segno per segno...

La borsa giusta su cui puntare per la primavera-estate 2018? È scritta nelle stelle. Sì, perchè il segno zodiacale, oltre a definire il nostro carattere e le nostre peculiarità, ci regala spunti preziosi anche quando si tratta di look.

Dunque, per un acquisto mirato, provate a dare un'occhiata al vostro oroscopo fashion e lasciatevi tentare dalle It bags più cool di stagione.

Dalla tracolla con scritta "motivazionale" per chi ha avuto un inizio dell'anno non proprio roseo, a quella con romantici cuori perfetta per chi quest'anno vivrà un amore travolgente.

Dalla city bag pratica e raffinata da portare con sé in ufficio per una promozione assicurata, alla proposta low cost per chi deve fare invece un po' attenzione alle finanze.

Consultate il vostro segno e un felice anno (di shopping) a tutto lo zodiaco!





ARIETE





La fine del 2017 e l'inizio del 2018 hanno rappresentato un periodo un po' "tosto" per le nate sotto il segno dell'Ariete. Ma c'è tutto il tempo per recuperare alla grande. Come? Credendo in se stesse, che domande!

Tracolla PINKO.

Credits: pinko.com





TORO





Il Toro vivrà un anno di grandi cambiamenti e rivoluzioni in tutti i campi della vita. E cosa c'è di meglio di un bel viaggio per ritrovarsi?

Borsa da viaggio EDDIE HARPOR.

Credits: net-a-porter.com





GEMELLI





Finalmente Saturno non è più contro e le Gemelline possono godersi un po' di respiro. E di colori positivi come il rosa pastello.

City bag rosa bubble FRATELLI ROSSETTI.

Credits: fratellirossetti.com





CANCRO





Per contrastare gli astri non proprio super positivi che caratterizzeranno la prima metà del 2018, fate il pieno di energia e buonumore con una nuance brillante come il giallo sole.

Boy bag CHANEL.

Credits: chanel.com





LEONE





Il 2017 ci è "andato giù pesante" con voi povere Leoncine. Vi meritate la borsa dei sogni come risarcimento morale per i torti subiti.

Borsa a mano GUCCI.

Credits: gucci.com





LEONE





Non ci sono dubbi: la Vergine quest'anno incontrerà il vero amore. Con una borsa a tema come questa magari anche prima del previsto.

Tracolla matelassé Rockstud Spike VALENTINO.

Credits: valentino.com





BILANCIA





Il segno più esteta dello zodiaco (no, non siamo di parte, ci mancherebbe!), si merita un modello raffinato e ladylike proprio come questo.

Tracollina della collezione Serpenti Forever BULGARI.

Credits: bulgari.com





SCORPIONE





Cambiamenti in vista anche per il segno dello Scorpione, che per affrontarli al meglio ha bisogno di tutta la comodità che solo una tracolla compatta può garantire.

Tracolla FURLA Ducale.

Credits: furla.com





SAGITTARIO





Chi nasce quadrato non può diventare tondo. O forse sì? Di certo le tante novità attese per il 2018 smusseranno qualche angolo.

Tracolla tonda CHLOÉ.

Credits: net-a-porter.com





CAPRICORNO





Periodo al top per il Capricorno: dopo anni in cui vi siete ritrovati ad arrancare per risalire la china, ora la vostra buona stella vi assiste (e, guarda caso, stelle e stelline sono anche tra i trend più cool di stagione).

Secchiello con frange e stelline PATRIZIA PEPE.

Credits: patriziapepe.com





ACQUARIO





Un periodo delicato per le finanze dell'Acquario. Troppe spese in arrivo e la necessità di risparmiare sugli extra, non vi impedirà però di trovare la borsa giusta per voi tra le tante proposte cool e low cost.

Mini bag in pelle scamosciata ZARA.

Credits: zara.com





PESCI





La sfera che vi gratificherà più in assoluto nel corso dell'anno è quella lavorativa. E per un look da ufficio impeccabile, vi serve la borsa giusta: comoda, capiente e chic.

Gita Bag TRUSSARDI.

Credits: trussardi.com