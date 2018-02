Il bomber torna alla riscossa: ecco i pezzi must da puntare in questa stagione.

È il capospalla più amato dalle reginette dello street style, è stato sdoganato persino in front row e si prepara, nuovamente, a dominare le collezioni per la primavera 2018: il bomber continua a vivere il suo momento d’oro e anche in questa stagione sarà al centro della scena.

Tutta colpa (o merito) del revival anni ’90 che ha riportato in auge tendenze finite nel dimenticatoio e rimesso sotto i riflettori capi che sembravano destinati a rimanere nell’oblio.

Capo di punta delle mezze stagioni, il bomber è una valida alternativa ai soliti capispalla primaverili, l’alleato perfetto in quei primi giorni di primavera in cui il freddo è ormai un ricordo lontano, ma è ancora troppo presto per uscire senza giacca.

Forse non è versatile come trench e blazer, ma con le sue mille versioni riuscirà a mettere tutte d’accordo e a trovare spazio nel guardaroba da tutti i giorni.

Dai bomber più casual, in pelle, denim o tessuto tecnico, da indossare con jeans a vita alta e crop top, in perfetto stile anni ’90, a proposte più femminili, in satin, velluto o arricchite da stampe floreali, ricami o dettagli di paillettes, da indossare anche con gonne e abiti svolazzanti, non avete che da scegliere.

Dal classico verde "army", al delicato rosa cipria - le versioni più amate dalle fashioniste - ecco una selezione di modelli su cui mettere gli occhi questa primavera!









