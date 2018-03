Una "pausa" dai tacchi? Ecco le ballerine più chic su cui puntare per la prossima sessione di shopping.



In attesa che la bella stagione faccia il suo ritorno, è tempo di cominciare a far spazio alle scarpe della Primavera per anotnomasia: le ballerine! In questi ultimi mesi molte di voi le avranno accantonate per far spazio a stivali e stivaletti, ma adesso è arrivato il momento di rispolverarle.

Più versatili delle décolleté, più femminili di sneakers, mocassini e altre scarpe flat, le ballerine sono davvero una certezza del guardaroba femminile, quel pezzo jolly che si abbina facilmente con qualsiasi tipologia di look.

Nel tempo libero, con un paio di jeans e una felpa; in ufficio, con un paio di pantaloni culotte e una camicia bianca; di sera, in versione ladylike, con gonna midi e blusa in seta: non c’è niente di meglio delle ballerine per essere comode 24 ore su 24 senza mai rinunciare allo stile. Senza dimenticare poi cerimonie e occasioni eleganti, dove diventano alleate indispensabili e "salvatrici".

Sotto i riflettori in questa stagione modelli che incontrano un po’ i gusti di tutte: dagli evergreen, a punta tonda, in pelle, con mini fiocchetto, a quelli più fashion, che strizzano l’occhio alle tendenze del momento.

A dominare le nuove collezioni per la primavera-estate 2018, ballerine a punta, con cinturino alla caviglia, con scollo a V, con stringhe e lacci da annodare cui si aggiungono proposte più preziose, arricchite da perle, inserti in pizzo, glitter e applicazioni gioiello: non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Lasciatevi conquistare dai modelli più trendy del momento e date ufficialmente il via allo shopping!

AQUAZZURA Ballerine con cinturino e borchie color oro

Credits: farfetch.com

CHANEL Ballerine in pelle e satin

Credits: chanel.com

CHLOE’ Ballerine in suede con cinturino alla caviglia

Credits: mytheresa.com

DIOR Ballerine a punta in vitello scamosciato

Credits: dior.com

JIMMY CHOO Ballerine a punta in pizzo

Credits: mytheresa.com

L’AUTRE CHOSE Ballerine a punta in suede navy

Credits: lautrechose.com

LELLA BALDI Ballerine a punta in camoscio rosso

Credits: lellabaldi.com

MIU MIU Ballerine a punta con cinturino

Credits: farfetch.com

POLLY PLUME Ballerine glitterate con maxi fiocco frontale

Credits: farfetch.com

REPETTO Ballerine grigie in pelle scamosciata

Credits: repetto.com

ROCHAS Ballerine in tessuto con cinturino

Credits: mytheresa.com

SALVATORE FERRAGAMO Ballerine metallizzate con dettaglio fiocco

Credits: farfetch.com

STUART WEITZMAN Ballerine in suede con lacci alla caviglia

Credits: farfetch.com

VALENTINO Ballerine Rockstud in vitello

Credits: valentino.com

PRETTY BALLERINAS Ballerine leopardate della capsule collection firmata da Olivia Palermo

Credits: prettyballerinas.com