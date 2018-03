Facciamo quadrare la moda: ecco a voi i pezzi check più trendy e colorati della stagione

Quadretti e quadrettini in tutti i toni dell'arcobaleno: la moda di Primavera si fa geometrica e rilancia la stampa tartan in versione multicolore. Su gonne, camicie, pantaloni, ma anche borse, costumi da bagno e scarpe in tela, il motivo check fa da sfondo ai pezzi più trendy e colorati della stagione.

Anche le "icone" dello street style se ne sono accorte e il trend è in piena ascesa. Se siete "timorose" cominciate da un singolo pezzo, abbinato a capi in tinta unita (meglio se pastel) per contenerne l'esuberanza, come fa l'influnecer scandinava Jeanette Friss Madsen.





Credits: Getty Images





Volete cavalcare la tendenza e "osare"? Seguite l'esempio di Caroline Issa che lo indossa in versione total look con nonchalance e ironia.





Credits: Getty Images





Temete "l'effetto tovaglia"? Basta optare per quadretti dalle dimensioni contenute... Non temete! Ecco a voi una selezione di prodotti per cui il check super-colorato fa (abbondamente) la differenza.





TOPSHOP su ZALANDO Gonna tartan con accenti viola.





Credits: zalando.com

&OTHER STORIES Cartella check blu e rossa.





Credits: stories.com

OTTODAME Cappottino a quadri con dettagli blu su sfondo arancio.





Credits: ottodame.com

THOM BROWNE Gonna a pieghe a quadretti arcobaleno.





Credits: farfetch.com

VICTORIA BECKHAM Top nei toni dell'azzurro con balza arricciata sul fondo.





Credits: mytheresa.com

ROSIE ASSOULIN Abito colour-block stampa quadri.





Credits: net-a-porter.com

ZARA Blazer anni '70 a quadrettini verdi su sfondo nero.





Credits: zara.com

REDVALENTINO Pantaloni a sigaretta verdi.





Credits: matchesfashion.com

PAUL SMITH Trench con stampe check combinate.





Credits: farfetch.com

HERNO Giacca "Mondrian" a quadri multicolor.





Credits: herno.com

MARCO DE VINCENZO Polo a quadretti con maniche in pizzo.





Credits: yoox.com

MARA HOFFMAN Costume da bagno intero a quadretti arcobaleno.





Credits: mytheresa.com

ESSENTIEL ANTWERP Shopper check con manici in corda.





Credits: essentiel-antwerp.com





MARNI Maglioncino check con manica a contarsto.





Credits: mytheresa.com

ALBERTA FERRETTI Pantaloni palazzo in tartan colorato.





Credits: farfetch.com

BURBERRY Scarpe in tela con dettaglio check arcobaleno.





Credits: farfetch.com

MIU MIU Maglioncino a quadretti su sfondo azzurro.





Credits: mytheresa.com

CAROLINE CONSTAS Gonna asimmetrica con motivo vichy colorato e balze.





Credits: net-a-porter.com

DIANE VON FURSTENBERG Panta-palazzo tartan con bande fluo ai lati.





Credits: net-a-porter.com

FENDI Cappotto doppiopetto rosa-candy con motivo check bianco.





Credits: farfetch.com