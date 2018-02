Sbocciano su capi e accessori e il guardaroba si trasforma in un giardino: ecco le stampe floreali della Primavera 2018.



“Non c’è primavera senza fiori”, è un vero e proprio diktat nella moda, perché i fiori sono un must della bella stagione. Ma questa volta, sulle passerelle e online, i pattern floreali si impongono con garbo e un gusto estetico d’antan, donando quel tocco di romanticismo in più.

Delicae rose, come se fossero dipinte su porcellane inglesi, diventano leitmotiv per Red Valentino, Coach e Dolce&Gabbana. Balenciaga vira invece su un registro più giocoso e colorato con stampe dai colori caldi e vivaci. Non mancano deliziosi tocchi d’Asia e d’ispirazione nipponica, con tinte in rosa pastello e decorazioni di tralci di ciliegio in fiore.

Ma la tendenza più in voga è quella di coniugare in un mix virtuoso pattern floreali con esuberanti fioriture in un bouquet di stili e fantasie che sembrano prendere spunto da una vera enciclopedia del gardening o un manuale di botanica.

Ecco i capi e gli accessori must con tema floreale.





ALL THINGS MOCHI, gonna con stampa floreale strutturata con balze e volant.





Credits: net-à-porter.com

BALENCIAGA, camicia con motivi floreali stampati su seta e taglio oversize.





Credits: mytheresa.com

COACH, borsa a tracolla in pelle martellata lucida stampata a fiori.





Credits: it.coach.com

DOLCE&GABBANA, abito midi attillato con balza plissé, stampato a righe e impreziosito da tralci di rose.





Credits: farfetch.com

GUESS, pelliccia sintetica rosa stampata con rami di ciliegio in fiore.





Credits: guess.eu.com

HOGAN, sneaker in morbida pelle rosa, decorata con delicati fiorellini in tinta ton sur ton.





Credits: farfetch.com

MARELLA, pantalone a fantasia con margherite oversize stampate.





Credits: it.marella.com

MILUNA, anello collezione "Le Gemme" in oro bianco con topazio.





Credits: miluna.it

RED VALENTINO, blusa floreale con cintura in vita arricciata, scollo rotondo e maniche ampie.





Credits: farfetch.com

ROCHAS, soprabito modello kimono di colore beige, realizzato in misto seta con colletto a intaglio e motivo floreale.





Credits: farfetch.com

SAINT LAURENT, giubbotto in denim con patchwork floreali dai colori vivaci.





Credits: farfetch.com

STUART WEITZMAN, sandalo in pelle con tacco squadrato delicatamente stampato con motivi floreali.





Credits: stuartweitzman.com

ZARA, blusa color fucsia con stampa a fiori bianchi, scollo rotondo e maniche larghe.





Credits: zara.com