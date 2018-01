Tacchi alti o comodi, inserti in pizzo e applicazioni gioiello: queste sono le scarpe più cool per le spose



Future spose alla ricerca della scarpa perfetta: qui c'è quello che fa per voi! La primavera 2018 è ricca di novità che fanno al caso vostro.

Dai brand di settore a quelli per "fashion addicted", abbiamo selezionato per voi le scarpe da sposa più belle del momento.

Che siate amanti del tacco 12, e che non abbiate alcun timore di indossarlo anche per il grande giorno, o che preferiate una scarpa comoda e "safety", siamo certe che troverete quello che state cercando.

E se non avete le idee chiare ma volete affidarvi a qualche trend di stagione, puntate i vostri occhi sui sabot: flat o altissimi, in pizzo o gioiello, sono un must del momento. Anche per il sì.





Scarpe da sposa con tacco alto





Iniziamo con le classiche pumps: bianche, con il tacco altissimo, la punta sfilata. Che siano décolleté o sandali, l'importante è che permettano alle spose di "svettare" ed essere ancor di più al centro dell'attenzione. Sono delle scarpe sempre stupende ma che vanno calzate con cura. Ovvero, se non avete dimestichezza sui tacchi a spillo è meglio rinunciare.







Scarpe sposa 2018: le pumps Décolleté in raso bianco con cristalli applicati JIMMY CHOO.



Credits: mytheresa.com



Sandalo in pelle bianca con tacco alto MAX MARA.



Credits: maxmara.com



Décolleté con applicazioni MIU MIU



Credits: miumiu.com





Scarpa con incrocio di perle RENE' CAOVILLA.



Credits: farfetch.com



Sandalo "Alice" con glitter CHIARA FERRAGNI COLLECTION.



Credits: chiaraferragnicollection.com



Sandalo con piume applicate SAINT LAURENT.



Credits: nordstrom.com





Scarpe da spose con tacco largo





Se, come dicevamo sopra, il taco stiletto non fa per voi ma volete comunque guardagnare qualche cm in più (che non fa mai male), il segreto è puntare ai modelli con tacco largo. Semplici ed eleganti, donano stabilità e sicurezza grazie al "block heel", un trend forte ormai da diverse stagioni.





Scarpe da sposa comode





Tacchi medi e "kitten heels" raffinati. E ancora espadrillas (con la zeppa - per matrimoni boho): sono le scarpe più comode e friendly per chi vuole andare all'altare con passo sicuro ma senza rinunciare a un pizzico "civettuolo".







Scarpe da sposa comode 2018 Scarpa slingback con tacco basso e cristalli Swarovski applicati LORIBLU.



Credits: loriblu.com



Scarpa slingback con dettaglio gioiello AQUAZZURA.



Credits: luisaviaroma.com



Zeppa in corda e pizzo CASTANER.







Scarpa a punta con tacco medio e dettaglio metallico DORATEYMUR.



Credits: farfetch.com



Scarpe da sposa con plateau





Una scelta molto audace e da considerare con molta attenzione. Il plateau permette, infatti, di raggiungere "alte vette" che il tacco da solo non consentirebbe. Ma fate attenzione: è un modello da maneggiare con cura. Meglio optare per un modello con platform non eccessivo o, in caso, che strizzi l'occhio agli anni Settanta.





Scarpe sposa 2018 con plateau Pumps con platform sottile e dettaglio a fiocco sulla caviglia CHARLOTTE OLYMPIA.



Credits: charlotteolympia.com

Sandalo platform in pelle a effetto metal FRANCESCO RUSSO.



Credits: net-a-porter.com

Sandalo con platform sottile, color cipria.



Credits: net-a-porter.com





Scarpe da sposa basse





Il tacco non fa proprio per voi? Tranquille, abbiamo la soluzione: ballerine, sabot e persino stringate in pizzo romantico. L'ideale per camminare sull'erba e scatenarsi ballando fino all'alba!





Scarpe sposa 2018 basse Ballerine con iconica suola rossa, Christian Louboutin.

Credits: netaporter.com

Scarpe stringate in pizzo BHLDN.



Credits: bhldn.com

Ballerine in pelle.

Credits: netaporter.com



Slippers "Capri" in satin e pelle THE ROW.



Credits: mytheresa.com

Scarpe da sposa colorate





Il total white non fa per voi e volete puntare a un tocco di colore (almeno per le scarpe)? Via libera ai toni del cipria, ad esempio, o all'azzurro polvere (colore in forte ascesa). Perché non sceglierle, poi, in versione sabot, calzatura estremamente in voga questa stagione?





Scarpe sposa 2018 colorate Sabot "Zelda" in satin e pelle metal MALONE SOULIERS.



Credits: net-a-porter.com

Sabot in seta con tacco kitten N°21.



Credits: stylebop.com

Sabot in satin rosa con fermaglio gioiello OSCAR TIYE.



Credits: stylebop.com



Sabot color carta da zucchero in satin MARCO DE VINCENZO.



Credits: stylebop.com

