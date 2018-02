Non basta l'abito per fare la sposa perfetta: scoprite tutti gli accessori, dal velo ai gioielli



Spesso nella scelta dell'abito da sposa si dimentica che il look per il "giorno del sì" è dato dall'unione di molti elementi. Non si tratta infatti "solo" di cercare il vestito giusto, ma una volta trovato va abbinato agli accessori giusti.

Lungi da noi mettere inutili ansie alle spose che stanno leggendo questa pagina, perché quanto vi proponiamo è più facile da farsi che a dirsi. Gli elementi da aggiungere all'abito sono diversi: si va dai gioielli, che subiscono molto il gusto personale, ai veli o alle mantelle coprispalle, anch'essi dipendenti sì dal gusto ma anche dalle mode del momento. Molto più di un gioiello.

Insieme a questi particolari aggiuntivi ci sono anche gli accessori per i capelli. Pensate forse che un'acconciatura possa bastare? Non sempre è così. Fermagli, tiare, cerchietti e piccoli gioielli sono infatti l'ideale per aggiungere un tocco unico al raccolto o, se non amate strafare, dare particolarità anche alla piega tradizionale.

Vediamo da vicino quali sono gli accessori che dovete, secondo noi, prendere in considerazione per il vostro, lo chiameremo così, look da matrimonio.





ACCESSORI DA SPOSA PER CAPELLI





Diademi, cerchietti e fasce: sono solo alcuni degli accessori per capelli che permettono a un'acconciatura di apparire ancora più speciale. I fermagli e i pettinini, decorati da strass lucenti, arricchiscono anche la piega più tradizionale.







Sposa: gli accessori per capelli Fascia "Venus Circlet" color oro con cristalli JENNIFER BEHR.





Fermaglio con fermaglio e perle applicate SIMONE ROCHA.



Turbante in tulle MAX MARA.



Fascia in cotone con perle di vetro MAISON MICHEL.



Fascia "flower small" in seta SCHA.



Cerchietto color oro con applicazione PRADA.



Fermaglio per capelli con disegno floreale e strass PRONOVIAS.



ACCESSORI DA SPOSA: VELO, STOLE & CO.



Parte integrante di quello che abbiamo definito "look da sposa" sono i veli, i guanti, le cappe e le stole. In pizzo o semplici, con o senza ricami e applicazioni, sono dei piccoli dettagli che racchiudono un'enorme vena romanticisma.











Accessori sposa: veli e guanti Velo in tulle con fiori applicati MAX MARA.



Velo corto con bordo largo in pizzo PRONOVIAS.



Velo lungo in chiffon jacquard ETRO.



Coprispalle in chiffon ALBERTA FERRETTI.



Coprispalle in tulle decorato JENNY YOO.



Guanti lunghi velati CAROLINA AMATO.



Velo in pizzo e chiffon rosato PRONOVIAS.



Velo "moonlight" in tulle leggerissimo DEBRA MORELAND.



Guanti in nappa bianca con applicazioni DEBRA MORELAND.



ACCESSORI DA SPOSA: GIOIELLI e BIJOUX





Per il giorno del sì non è obbligatorio rinunciare ai propri bijoux o monili portafortuna, ma molte spose tendono a studiare un look apposito. Ad esempio scegliendo un paio di orecchini lucenti, un earcuff singolo (perfetto per acconciature laterali), un bracciale o un collier importanti. Unica raccomandazione: mai esagerare e mai abbinarne troppi.







Accessori sposa: i gioielli Collier con cristalli Swarovski OSCAR DE LA RENTA.



Orecchini "Daisy Drop" in metallo con cristalli BURBERRY.



Orecchino singolo "Fishing for compliments seal" in oro giallo con perla e ametista DELFINA DELETTREZ.



Orecchini a foglia MONIQUE LHUILLIER.





Orecchini in oro bianco con diamanti taglio cushion JENNY PACKHAM



Bracciale in ottone, peltro e cristalli in stile antico OSCAR DE LA RENTA



