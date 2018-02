Spazio alle "mezze misure": l'abito da sposa di stagione è "midi", in stile anni 50

Quando parliamo di abiti da sposa ci soffermiamo spesso sulle silhouette a sirena e sui volumi principeschi. In realtà tra le forme più amate, soprattutto nelle ultime stagioni, c'è anche la lunghezza "midi", che scende sotto al ginocchio e arriva a metà polpaccio.



Adatte alle spose che vogliono leggerezza e comodità, slanciano la figura e sottolineano le forme con garbo, con un'eleganza che arriva dall'epoca in cui questi abiti erano in voga.

Le linee midi sono infatti un classico degli anni 50-60 e, nei decenni, sono sopravvissuti rivelandosi perfetti per cerimonie civili e meno formali.



Abbiamo preparato per voi una selezione di abiti da sposa di lunghezza midi curiosando tra le proposte dei migliori brand per il 2018. Ecco quali sono i nostri preferiti.







Scollo profondo, pizzo floreale e ruches sulle spalle NAEEM KHAN.







Avorio con profondo scollo a V e cintura gioiello JILL JILL STUART.



Credits: bhldn.com







Girocollo in tessuto jacquard bianco MAX MARA BRIDAL.







In pizzo, lunghezza in caviglia con dettaglio cut-out ANGEL SANCHEZ.







A manica corta con tulle e pizzo OLEG CASSINI.







Tubino in pizzo a trama larga JONATHAN SHIMKAI.



Credits: net-a-porter.com







Bustier in pizzo e gonna in tulle rosato CATHERINE DEANE.







Due pezzi con crop-top e inserti in pizzo ATELIER EMÉ.



Velato con sottoveste TOPSHOP BRIDAL.



Credit: nordstrom.com







Avorio con inserti in pizzo COSTARELLOS.



Con gonna in tulle e bustier in satin CATHERINE DEANE.