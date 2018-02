Bridal-Oroscopo: a ogni segno zodiacale il suo abito da sposa. Scoprite, in base alle caratteristiche del vostro segno, qual è l'abito bianco che fa per voi

L'abito da sposa va scelto in base ai gusti ma anche le stelle ci mettono lo zampino. Se è vero che il segno zodiacale influenza carattere, attitudine e comportamento, perché non affidargli il compito di aiutare le spose nella scelta più importante della loro vita?



Dopo quella dello sposo, ovviamente, la scelta dell'abito bianco è un momento cruciale: deve valorizzare i punti giusti, adattarsi allo stile e alle sensazioni della futura sposa, deve, in una parola, rappresentarla.

Se siete tra coloro che ci credono fermamente o anche solo se buttate un'occhiata all'oroscopo di tanto in tanto, perché allora non dare retta agli astri e lasciarci guidare (anche solo un po') tra le opzioni a disposizione?

Le romantiche nate sotto il segno del Cancro, ad esempio, non potranno fare a meno di innamorarsi di un modello sognante in pizzo, mentre le impavide del Leone non perderanno l'occasione di conquistare il centro della scena con un vestito a dir poco principesco.

E ancora, le razionalissime della Vergine potrebbero perdere la testa per un tailleur bianco impeccabile mentre le "curiose" del segno del Sagittario stupiranno tutti con un modello corto.

Ma non vi vogliamo svelare di più: scoprite con noi l'abito da sposa che fa per voi in base al segno zodiacale.





ARIETE



Segno originale e coraggioso: l'ideale è un abito dalle linee pulite, precise, ma anche con un piccolo azzardo come la manica off-shoulder. Questo abito è di LELA ROSE.







TORO



Segno logico e costante: l'ideale è un abito classico che valorizza alla perfezione ogni punto forte. Proprio come questo, di ROSA CLARÁ.





GEMELLI



Segno sensibile ma anche un po' inquieto: l'abito ideale è leggero, non constringe e non dà stress. Proprio come questa morbidissima creazione di TEMPERLEY LONDON.





CANCRO



Segno simbolo di cultura, fedeltà e senso della famiglia: l'abito perfetto è tradizionale ma non banale, con focus sul decolleté (velato è perfetto) e con un tocco di romanticismo. Proprio come in questa creazione di BLUMARINE.





LEONE



Segno fiero, orgoglioso e un po' (ma giusto un pochino) egocentrico: l'abito ideale rende voi e soltanto voi "leonesse" protagoniste. Tutti gli occhi addosso, soprattutto con un modello a sirena in pizzo, con fiocco posteriore. Come questo di OSCAR DE LA RENTA.







VERGINE



Segno scrupoloso e precisissimo: l'abito ideale è quello che vi permette di andare sul sicuro, con linee e materiali classici. Equilibrio e perfezione, come questo tailleur firmato MONIQUE LHUILLIER.





BILANCIA



Segno elegante ma incline all'indecisione: l'abito ideale è quello che unisce più stili, forme e tessuti. Come questo di NAEEM KHAN che unisce fiocchi, pizzi, piume, ricami. Di tutto un po'.







SCORPIONE



Segno energico e passionale: l'abito ideale unisce un tocco di stile retrò a un po' di sensualità e a qualche cristallo prezioso e sofisticato. Perfetta questa creazione JENNY PACKHAM.









SAGITTARIO



Segno dell'ottimismo e della vitalità: l'abito ideale è corto, non impedisce i movimenti ed è decorato come questo di VIKTOR&ROLF. E perché no, potrebbe anche essere "a colori".





CAPRICORNO



Segno serio ma un po' snob: l'abito perfetto ha linee classiche e sofisticate come questa creazione ATELIER PRONOVIAS. Principesco, e un po' da diva, non trovate?





ACQUARIO



Segno anticonvenzionale dotato di grande intelletto: l'abito giusto ha tratti non classici ma nemmeno sprazzi di eccesso. Proprio come questo, un due pezzi MAX MARA.







PESCI



Segno emotivo e vulnerabile: l'abito perfetto delinea la figura con eleganza, la avvolge in pizzi antichi e maniche soffici come in un caldo abbraccio. Nella foto due proposte di COSTARELLOS.