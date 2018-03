Le passerelle del Prêt-à-Porter danno tanti spunti, anche in fatto di abiti da sposa. Da Dior a Valentino, ecco le proposte da tenere d'occhio

Non solo grandi atelier: l'idea per l'abito da sposa perfetto per le nozze può arrivare anche dalle passerelle del Prêt-à-Porter.

Le sfilate Autunno-Inverno 2018 si sono infatti appena concluse e abbiamo pensato di passare in rassegna le proposte viste a New York, Londra, Milano e Parigi.

Lo scopo? Cercare ispirazioni e suggerimenti che possano rivelarsi utili per le future spose. L'abito bianco (o anche a colori) può essere anche un pezzo di un grande designer che, solitamente, non si concentra sulle creazioni bridal.



Valentino, Delpozo, Vionnet, Dior: sono solo alcuni dei nomi che abbiamo trovato davvero interessanti. E, scatto dopo scatto, vogliamo spiegarvi cos'hanno creato di speciale.





VALENTINO AI 2018 Stile Seventies per questo abito dritto con dettaglio in rilievo.





VIONNET AI 2018 Abito lungo bianco monospalla con manica a sbuffo e dettaglio ricamato.





LOUIS VUITTON AI 2018 Abito corto in stile Sixties con spalle voluminose.





DELPOZO AI 2018 Completo giacca e pantalone con maxi cintura floreale.





VALENTINO AI 2018: abito rosa in tessuto leggero con volant sulla parte superiore.







GIVENCHY AI 2018 Abito sparkling con frange in stile anni 20.





BRANDON MAXWELL AI 2018 Due pezzi, t-shirt bianca e maxi gonna in satin rosa.





DIOR AI 2018 Abito midi in pizzo sangallo con punto vita stile impero.