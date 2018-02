In seta, in pizzo o colorati: scoprite gli abiti da sposa più minimal, dedicati a chi non ama gli eccessi



L'abito da sposa non è sempre sinonimo di eccesso, gonne da principessa, pizzi e ricami preziosi. Per chi ama uno stile semplice, elegante ma senza troppi fronzoli, ci sono tantissime proposte da scoprire.

Si sa che l'eleganza spesso è data dalla semplicità e da linee precise e pulite. E i più grandi designer del mondo bridal sembrano essere pienamente d'accordo.



Abbiamo curiosato tra le collezioni del 2018 trovando alcune proposte minimal, ma non banali e tantomeno prive di carattere.

Dallo slipdress in seta ai colori tenui, passando per piccole bordure di pizzo delicato. Lasciatevi conquistare dal detto less is more, che vale anche per il giorno del sì.













Abiti da sposa semplici e colorati

L'abito da sposa per antonomasia è bianco e subito, quando si pensa a delle tinte differenti, la mente corre a modelli impegnativi e "chiassosi". Scegliendo una palette delicata, nei toni del rosa, del beige e dell'azzurro, la scelta sarà comunque molto elegante e facile da indossare. Provare per credere!







Abiti da sposa semplici in seta





Uno dei materiali preferiti per chi vuole un abito raffinato ma semplice, è certamente la seta. Il classico design prevede spalline sottili, silhouettes che scivolano delicatamente senza costringere le forme.







Abiti da sposa semplici in seta 2018 Abito TEMPERLEY LONDON.



Abito MAX MARA.



Abito HALFPENNY LONDON.





Abito ROSA CLARÁ.



Abito MAX MARA.



Abito CHARLIE BREAR.



Abito NICOLE MILLER.

Abito CHARLIE BREAR.



Abito EDDY K (su BHLDN.com)





Abito HALFPENNY LONDON.

Abito MAX MARA.

Abiti da sposa semplici in pizzo





Considerato da sempre uno dei materiali più romantici e femminili, il pizzo può sembrare impegnativo. Ma se scelto come inserto sottile o come bordura, può arricchire qualsiasi abito senza metterne a rischio la semplicità.



Abiti da sposa semplici in pizzo 2018 Abito NICOLE MILLER.

Abito ALMANOVIA.



Abito LAURE DE SAGAZAN.





Abito LELA ROSE.



Abito CARLO PIGNATELLI.



Abito JESUS PEIRÓ.





Abito NICOLE MILLER.

Abito LAURE DE SAGAZAN.

