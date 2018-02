Nell'era dello shopping online anche l'abito da sposa si acquista con un click.



Abituati come siamo a comprare tutto in qualsiasi momento, comodamente da app e siti internet, non ci stupisce più di tanto vedere che online è possibile trovare anche un'ampia scelta di abiti da sposa.

A una prima occhiata può sembrare una scelta "azzardata", sicuramente poco emozionante: nessuna visita in atelier specializzati, nessun effetto "wow" nel vedere numerosi abiti appesi pronti per essere provati. Solo un click, un pacco e via!

Ma dato che anche Cenerentola oggi probabilmente comprerebbe le sue scarpette di cristallo online ( e che la società di oggi spinge sempre più verso pragmatismo e comodità), dobbiamo ammettere che farsi recapitare il vestito da sposa, senza stress e senza ansie da prestazione, può risultare anche piacevole.

Se anche voi siete tentate dall'idea ci comprare l'abito da sposa online ma non sapete come orientarvi, ecco qui qualche proposta che non vi aiuterà.

Trovate sia abiti di grandi designer, perlopiù bianchi che possono essere perfetti per l'occasione, oppure potete muovermi su e-store specializzati nel bridal: scoprite le nostre scelte e fate la vostra.







Abito in "Invisible voile" con bande in pizzo intarsiato, VALENTINO.

Credits: valentino.com

Abito in tulle ricamato con gonna in chiffon TEMPERLEY LONDON.



Credits: net-a-porter.com







Abito da sera in seta con fondo asimmetrico e dettagli increspati GIVENCHY.



Credits: farfetch.com







Abito bianco ghiaccio con fiori a contrasto WATTERS.



Credits: bhldn.com







Abito in caviglia con spacco centrale e maniche con ruches ELLERY.



Credits: net-a-porter.com







Abito "Regina" in seta con profondo scollo a V e silhouette morbida NICOLE MILLER.

Credits: nicolemiller.com





Abito strapeless composto da layer di chiffon e con cintura con dettaglio floreale in vita WHITE by VERA WANG.



Credits: davidsbridal.com







Abito in pizzo bianco con fondo asimmetrico SIMONE ROCHA.



Credits: mytheresa.com







Abito al ginocchio in seta color avorio con maniche lunghe PRABAL GURUNG.



Credits: farfetch.com







Abito "Jacinda" color avorio con applicazioni VA ET VIEN.



Credits: bhldn.com







Abito "Monroe" con perle applicate JENNY YOO.



Credits: bhldn.com



Abito con maniche lunghe e doppio spacco e chiusura posteriore a corsetto FAUSTO PUGLISI.



Credits: farfetch.com