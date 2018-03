Lo "spezzato" va di moda, anche per l'abito da sposa. Ecco le proposte più belle per il 2018

Tra le proposte più interessanti del panorama bridal per la primavera 2018, ci sono loro: gli abiti da sposa in due pezzi o "spezzati".



Le varianti per la stagione sono tante: alle gonne, ampie o a tubino, si abbinano crop top, bluse in pizzo e anche più tradizionali bustier. Non è necessario mostrare la pancia anzi, lungi da noi convincervi che questi completi puntino proprio su quello.



Il mood che descrive alla perfezione questa tipologia di creazione da sposa è, per la maggior parte delle proposte che vogliamo mostrarvi, bohemienne e romantico (con un pizzico di innovazione).



Ci sono ruches, pizzi, volumi ampi e tessuti leggeri che si muovono con delicatezza. Vi abbiamo incuriosite? Allora non perdetevi i modelli più belli del 2018:















Abito spezzato con top in pizzo e gonna in tulle LIHI HOD.



Credits: lihihod.com







Abito composto da bustier e gonna ampia MAX MARA BRIDAL.



Credits: maxmara.com







Abito spezzato composto da top e gonna longuette con applicazioni CAROLINE HAYDEN.



Credits: carolinehayden.com







Abito composto da gonna in pizzo e top off-shoulder con rouches LELA ROSE.



Credits: lelarose.com







Abito due pezzi con crop top in pizzo e gonna ampia ALMANOVIA.



Credits: almanovia.com







Abito composto da top in pizzo e gonna LAURE DE SAGAZAN.



Credits: lauredesagazan.com







Abito composto da crop top asimmetrico e gonna ampia ATELIER EMÉ.



Credits: atelier-eme.it











Abito con bustier in raso e gonna jacquard MAX MARA BRIDAL.



Credits: maxmara.com







Abito due pezzi con crop top con maniche volant e maxi gonna ODYLYNE THE CEREMONY.



Credits: odylynetheceremony.com







Abito composto da top con volant e gonna liscia JESUS PEIRÒ.



Credits: jesuspeiro.com