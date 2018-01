Tailleur, jumpsuit o spezzati: le spose di oggi indossano i pantaloni, in tantissime versioni



Non solo il classico vestito: le spose del 2018 hanno voglia di cambiare e stupire. Come? Con un un abito con i pantaloni ad esempio!

Una scelta sempre più di tendenza, non solo per le nozze civili o come secondo "outfit", rappresentano un'alternativa smart e possono essere indossati anche successivamente, "spezzati" e reinterpretati.

Un trend che le principali case di moda bridal non si sono certo lasciate scappare e che hanno prontamente inserito nelle loro collezioni in diverse varianti.

Come i tailleur super chic o le jumpsuit sensuali e ancora i completi spezzati, insomma le proposte non mancano.

Siete curiose? Abbiamo selezionato per voi i modelli più interessanti del 2018:









ABITI DA SPOSA CON PANTALONI: LA JUMPSUIT





Non solo casual: la tuta o jumspuit è diventata un must anche all'altare. Con pantaloni a palazzo, lineare e pulita, oppure con inserti in pizzo, scollature profonde e fiocchi applicati.







Abiti da sposa 2018: le jumpsuit Abito MAX MARA BRIDAL.



Abito RIME ARODAKY.



Abito LAURE DE SAGAZAN.





Abito NAEEM KHAN.



Abito MAX MARA BRIDAL.

Abito LE SPOSE DI GIÒ.





Abito VIKTOR&ROLF.



Abito LIHI HOD.



Abito INES DI SANTO.





Abito PETER LANGNER.



Abito CHARLIE BREAR.



ABITI DA SPOSA CON PANTALONI: I TAILLEUR





Più formale e composto, il tailleur giacca e pantalone è solitamente una scelta "relegata" alle nozze civili. Prediletto da chi ama lo stile minimal, è una garanzia di eleganza senza sforzi (e senza errori!).

Abiti da sposa 2018: i tailleur Abito OSCAR DE LA RENTA.



Abito OSCAR DE LA RENTA.

Abito MONIQUE LHUILLIER.





Abito NEVENKA.



Giacca e pantaloni ROKSANDA.

Credits: Net-a-Porter.com



ABITI DA SPOSA CON PANTALONI: I COMPLETI





Tra le combinazioni che prevedono i pantaloni ci sono numerosi completi spezzati. La parte superiore varia dal pizzo ai crop top, dalle bluse ricamate a morbide canotte in seta.