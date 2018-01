La sposa di primavera si tinge di colore. Queste sono le tonalità che faranno tendenza nel 2018



Non solo bianco: l'abito da sposa candido non è più un must have perché a farla da padrone per il 2018 c'è una tavolozza di colori imperdibili. E anche sorprendenti.

Rosa, azzurro, rosso: queste sono solo alcune delle sfumature che i più grandi designer del panorama bridal hanno scelto di lanciare per la primavera.

Sui corti, sulle silhouette a sirena o su gonne principesche, le declinazioni sono tantissime e talvolta inaspettate.



Scoprite i modelli che abbiamo scelto per voi, ma prima chiudete gli occhi e pensate al vostro colore preferito. Secondo noi lo troverete qui, come non l'avete mai visto prima.















Abiti da sposa colorati classici









Iniziamo dai modelli tradizionali: silhouette a sirena, gonne da principessa, bustier. Tutti gli elementi che compongono un classico abito da sposa ci sono, ma acquistano sfumature di rossa, azzurro e beige.











Abiti da sposa colorati classici 2018 Abito NICOLE SPOSE.



Abito BLUMARINE.

Abito TERANI COUTURE.





Abito ZUHAIR MURAD.



Abito SACHIN AND BABI.



Abito HOUGHTON NY.





Abito ZUHAIR MURAD.

Abito PRONOVIAS COCKTAIL.



Abito NICOLE SPOSE.



Abito INES DI SANTO.

Abito NICOLE SPOSE.

Abito DANY MIZRACHI.





Abito NICOLE SPOSE.

Abito THELA BRIDAL.



Abito ROMONA KEVEZA.





Abito MIRA ZWILLINGER.



Abito BLUMARINE.

Abito INES DI SANTO.





Abito NICOLE SPOSE.

Abiti da sposa colorati corti





Accorciamo le lunghezze: l'abito corto è forse il più facile da immaginare e da indossare in versione colorata. Dal rosa più sobrio e tenue al turchese, fino ad accenti vivaci.







Abiti da sposa colorati particolari







Chi se la sente di "esagerare" troverà ciò che cerca. Rosso, nero, grigio polvere, effetti bicolor e sfumature: modelli indimenticabili, davvero unici.







Abiti da sposa colorati e particolari 2018 Abito NICOLE SPOSE.



Abito INES DI SANTO.



Abito NICOLE SPOSE.



Abito PRONOVIAS COCKTAIL.



Abito ATELIER EMÉ.



Abito ROMONA KEVEZA.





Abito DANY MIZRACHI.



