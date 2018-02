Focus sul punto vita: l'abito da sposa valorizza le forme grazie al caro, buon, vecchio bustier



Da sempre presente negli stilemi del mondo bridal, il bustino è uno degli elementi più femminili ed eleganti. Un abito da sposa con bustier non è un abito facile, lo diciamo subito: è l'ideale per chi vuole sentirsi una vera principessa, per chi è sicura di sè e non teme di mettere in evidenza la propria silhouette.



Le varianti proposte dagli atelier sono tante e non sono esenti da tendenze di stagione. Per il 2018 troviamo infatti molti bustier dalla forma allungata, che non terminano sul punto vita ma proseguono, abbracciando i fianchi e scolpendoli. Con questo troviamo decorazioni preziose di perle e cristalli swarovski, pizzo e trasparenze che faranno felici le più audaci.

Ecco di seguito le nostre scelte, tra guepiere che rievocano i corsetti ottocenteschi e proposte rivisitate all'insegna della modernità.





ABITI DA SPOSA CON BUSTINO LUNGO





Cinge i fianchi valorizzando la silhouette nel suo insieme. Ideale per forme a sirena, rende la figura molto armonica ed è adatto anche a chi ha un fianco più pronunciato.







Abiti da sposa con bustier lungo Abito ATELIER PRONOVIAS.



Abito OSCAR DE LA RENTA.



Abito ALMANOVIAS.





Abito BLUMARINE.

Abito LE SPOSE DI GIO'.



Abito BLUMARINE.



Abito LE SPOSE DI GIO'.

Abito SABRINA DEHAN.



Abito ROSA CLARA'.





/ 9 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

ABITI DA SPOSA CON BUSTINO CON SWAROVSKI E APPLICAZIONI GIOIELLO





Cristalli, perle e decorazioni sono un valore aggiunto molto amato dalle future spose. Corpetti adornati, preziosi e luccicanti sono i veri protagonisti dell'abito.





Abiti da sposa con bustier gioiello Abito NICOLE SPOSE collezione JOLIE.



Abito ATELIER PRONOVIAS.



Abito NICOLE SPOSE collezione JOLIE.



Abito NICOLE SPOSE collezione JOLIE.

/ 4 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

ABITI DA SPOSA CON BUSTINO IN PIZZO (E TRASPARENTE)





Tra i più comuni ci sono i corpetti in pizzo, spesso trasparente e con stecche a vista che scolpiscono e definiscono il punto vita. Sensuali quanto basta, è riservato alle spose più "audaci".











Abiti da sposa con bustier in pizzo trasparente Abito MONIQUE LHUILLIER.



Abito ATELIER PRONOVIAS.



Abito LIHI HOD.





Abito NAEEM KHAN.



Abito LEILA HAFZI.



Abito LIHI HOD.



Abito NICOLE SPOSE.



/ 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

ABITI DA SPOSA CON BUSTINO EFFETTO GUEPIERE





Ci sono voluti non anni ma secoli per liberare le donne dal corsetto, elemento costrittivo che ha sempre conservato però un grande fascino. Oggi torna, anche se delicato, in un effetto guepiere ad alta sensualità.