La stagione dei matrimoni (e delle cerimonie in generale) è alle porte: ecco una selezione di abiti e completi che non vi faranno sbagliare look

Con l'arrivo della primavera possiamo dare il benvenuto anche alla stagione dei matrimoni e, più in generale, delle cerimonie. Quanti inviti avete già ricevuto? Quanti ne arriveranno? E soprattutto: cosa indosserete?

Il look giusto per un matrimonio non è sempre facile da trovare. Per questo abbiamo fatto una piccola selezione che vi potrà aiutare. Abbiamo scelto, tra i trend di stagione, gli abiti da cerimonia che ci sembrano più adatti. Ci sono i lunghi, per le nozze più chic, i corti (classici ma non troppo), i modelli con punto vita a impero e, per chi non ama le gambe in vista, delle jumpsuit e dei completi con comodi pantaloni.

Aprite i vostri inviti e scacciate l'ansia da "cosa mi metto": con la nostra mini-guida saprete subito cosa indossare.





Abiti da cerimonia corti

Il corto è sempre una scelta giusta da fare. Purché non sia "troppo corto" ovviamente! L'ideale è che la lunghezza stia tra sopra il ginocchio e appena sotto. La silhouette è una scelta personale: dal tubino alla "A line", a ognuna il taglio più adatto al proprio fisico.







Abiti da cerimonia lunghi

Non solo per chi riveste il ruolo di damigella. L'abito lungo, a nozze, è stato sdoganato da molto tempo. Unica raccomandazione: mai bianco e mai, se troppo elegante e decorato, per matrimoni di mattina.





Abiti da cerimonia lunghi Abito PRONOVIAS COCKTAIL.Credits: pronovias.com

Abito ELISABETTA FRANCHI.Credits: elisabettafranchi.com

Abito CARLO PIGNATELLI.Credits: carlopignatelli.com



Abito NEEDLE&THREAD.

Credits: net-a-porter.com



Abito PHILOSOPHY by LORENZO SERAFINI.

Credits: mytheresa.com



Abito MAX&CO.

Credits: maxandco.com





Abito LAZZARI.

Credits: lazzaristore.com



Abito REDVALENTINO.

Credits: mytheresa.com



Abiti da cerimonia stile "impero"

Il punto vita "a impero" è un dettaglio antico che continua a affascinare. E può rivelarsi "tattico" in due punti: allunga la figura e "nasconde" eventuali forme. Per questo è l'ideale per invitate in dolce attesa.





Tute e completi con pantaloni

Se alle gonne preferite i pantaloni, non sentitevi a disagio. Completi, tute, pantaloni a palazzo sono ormai all'ordine del giorno anche nelle occasioni più chic. Tutto sta nei materiali (velluto, pizzo e seta sono perfetti) e nell'abbinamento.





Abiti da cerimonia: pantaloni e completi Jumpsuit PRONOVIAS COCKTAIL. Credits: pronovias.com



Completo pantalone e camicia ETRO.Credits: stylebop.com

Completo ATELIER EME'.Credits: atelier-eme.com





Completo GABRIELA HEARST.

Credits: net-a-porter.com



Jumpsuit MAX MARA.

Credits: mytheresa.com



Tuta in pizzo GANNI.

Credits: net-a-porter.com





Jumpsuit in seta stampata DELPOZO.

Credits: stylebop.com



