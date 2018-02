Per celebrare "CHIAMAMI COL TUO NOME", l'ultimo film di Luca Guadagnino nominato a 4 premi Oscar, Federico Marchetti, fondatore di YOOX e amministratore delegato di YOOX NET-A-PORTER GROUP, ha organizzato un esclusivo dinner party nella suggestiva location di Villa Mozart. Oltre duecento gli ospiti intervenuti: da Diego Della Valle a Stefano Accorsi, da John Elkann & Lavinia Borromeo a Fausto Puglisi, passando per Marco Bizzarri, Olivia Palermo, Anna Dello Russo, Renzo Rosso, Giovanna Battaglia, Maurizio Cattelan e molti altri ancora.

Una festa a tutto colore e a ritmo di musica per CROMIA. Il brand ha aperto la fashion week milanese con un party dedicato alla capsule Tropicalia by Peech di Amedeo Piccione. A movimentare la serata ci ha pensato la cantante Syria che si è esibita in un coinvolgente showcase.

ALCOOLIQUE ha scelto come location la Latteria Carlon per lanciare la nuova collezione disegnata da Rocco Adriano Galluccio: tra tovagliette a quadretti Vichy, deliziosi spaghetti e canzoni al karaoke, le modelle hanno sfoggiato alcuni dei capi must have per l'Autunno Inverno 2018.

Il designer americano AUGUST GETTY ha presentato una preview della collezione FW 2018/19 durante una cena privata organizzata da Natasha Slater a casa di Roberto Spada. Protagonisti della serata gli abiti da sera dalla silhouette iper-femminile indossati dalle modelle.

Nel flagship store in Piazza Duomo mercoledì scorso MISS SIXTY ha celebrato il lancio di una capsule collection realizzata in collaborazione con la stylist e fashion influencer americana Elizabeth Sulcer: una collezione di 24 capi dal mood sexy e irriverente. Tra gli ospiti diverse personalità della moda e dello spettacolo, come Jasmine Sanders, Lara Stone, Caroline Daur, Tamu McPherson, Candela Pelizza, Carlotta Oddi ed Elisa Nalin, giusto per citarne alcune.

Altro evento imperdibile durante la Fashion Week di Milano è stato quello organizzato da ANNA DELLO RUSSO: un party-asta in cui la fashion editor, nonché regina dello street style, ha messo all'asta, in collaborazione con Christie’s 30 capi iconici del suo ambito guardaroba. Altri 150 pezzi sono stati messi in vendita in esclusiva su Net-a-Porter.com e l'intero ricavato è stato destinato alla Swarovski Foundation Scholarship Program, per finanziare borse di studio per giovani talenti emergenti.

Diletta Bonaiuti, Erika Boldrin e Linda Tol sono solo alcune delle It Girls che hanno partecipato al pranzo esclusivo organizzato da COCCINELLE per celebrare la Fashion Week e presentare la nuova collezione di borse Fall Winter 2018.

Palazzo Reale ha ospitato il pranzo di inaugurazione della mostra "ITALIANA. L’Italia vista dalla moda 1971-2001”, una mostra promossa e prodotta da Comune di Milano e Camera Nazionale della Moda Italiana, a cura di Maria Luisa Frisa e Stefano Tonchi.

BULGARI ha celebrato la nuova Collezione Accessori per la Fall Winter 2018 al Bvlgari Hotel di Milano alla presenza di stampa, socialite e trendsetter, con un dinner party animato dal DJ set delle It Girls Simi&Haze. Tra gli invitati, oltre ai Bvlgari Brand Ambassador Kris Wu, Hikari Mori, anche Jasmine Sanders, Nieves Alvarez, Eleonora Carisi, Paolo Stella, Julien Corrie, Nadege e Nathalie Rapti Gomez.

MOSCHINO EYEWEAR ha lanciato la nuova collezione di occhiali all’interno dell’inedito e rinnovato Casello di Ponente all'Arco della Pace con un party super cool. Il DJ set è stato curato da Sita Abellan e Boston Bun alla presenz di tante influencer e diverse personalità della moda, della musica e dello spettacolo.

