PANDORA celebra l'amore con gioielli che racchiudono la gioia e le emozioni degli innamorati.

Per rendere il 14 febbraio il giorno più romantico dell'anno e dedicarlo completamente alla celebrazione del vostro amore, è importante esprimere sentimenti e desideri preziosi. Questa festa è un'occasione speciale per dichiarare quello che provate davvero alla persona amata.

Se volete manifestare le vostre emozioni con creazioni ricche di splendidi dettagli, i gioielli PANDORA Esplosione d'Amore, che fanno parte della Collezione San Valentino di quest'anno, sono perfetti per voi.

I gioielli su cui puntare? Il charm con delicati cuori smaltati, l’anello solitario con pietra taglio cuore, la collana e il charm pendente che rappresentano l'albero dell'amore, l'amicizia e la fiducia: creazioni dal design di alta qualità, rifinite a mano e declinate nei colori must della stagione, il rosso ciliegia e il rosa.

Esplosione d’Amore Charm Slancio d'Amore PANDORA in Argento Sterling 925 e smalto

Charm Esplosione d'Amore PANDORA in Argento Sterling 925 e zirconia cubica

Clip Slancio d'Amore PANDORA in Argento Sterling 925 e smalto





Anello You & Me PANDORA in Argento Sterling 925, zirconia cubica ed incisione "You&Me"

Collana Albero dell'Amore PANDORA in Argento Sterling 925, smalto ed incisione "You&Me"



Charm pendente Albero dell'Amore PANDORA in Argento Sterling 925, smalto, zirconia cubica ed incisione "You&Me"



Bracciale Esplosione d'Amore PANDORA in Argento Sterling 925 e zirconia cubica



Arricchiscono il tema Esplosione d'Amore gioielli realizzati per esprimere dolci messaggi: i charm in Argento Sterling 925 che compongono la frase "I Love You", gli orecchini pendenti - rivisitazione moderna dell'iconico e irresistibile stile anni '90 - e gli anelli aperti con due cuori che si incontrano l’uno davanti all’altro, il gioiello ideale per mettere il tuo amore per iscritto e dire ancora una volta "Ti amo".

I Love You Charm I Love You PANDORA Rose e Argento Sterling 925, con zirconia cubica

Charm Due Cuori PANDORA in Argento Sterling 925, zirconia cubica e incisioni "I love you" e "You and me"

Charm pendente Due Cuori PANDORA in Argento Sterling 925 e oro giallo 14k, con incisione "You & Me"





Orecchini Amore Puro PANDORA in Argento Sterling 925 e zirconia cubica

Anello Due Cuori PANDORA in Argento Sterling 925 e zirconia cubica



Anello Due Cuori PANDORA Rose con zirconia cubica



Per ricordare quanto un bacio sia prezioso, suggellate il vostro amore con i gioielli PANDORA Kiss More, divertenti e glamour dal design ispirato alle emoticon.

Scegliete tra charm a forma di labbra rosse, a forma di cuore oppure in vetro di Murano rosso e rosa - uno splendido capolavoro rifinito a mano, perfetto per manifestare i propri sentimenti a chi si ama.

Un regalo di San Valentino diverso dal solito che ispira ad essere più affettuosi l'uno con l'altro e a non dare i propri sentimenti (e neanche i propri baci) per scontato.

Kiss More Charm Baciami Ancora PANDORA in Argento Sterling 925 e zirconia cubica

Charm Amore & Baci PANDORA in Argento Sterling 925

Charm Girotondo di Baci PANDORA in Argento Sterling 925 e vetro di Murano



Elemento Petite Amore & Baci in PANDORA Rose

Elemento Petite Kiss PANDORA in Argento Sterling 925

Se siete invece delle inguaribili romantiche, PANDORA ha pensato a voi con l'esclusiva collezione Sigillo d’Amore: una linea di gioielli ispirata ai lucchetti che gli innamorati sono soliti appendere nei loro luoghi del cuore.

Ideali per chi vuole celebrare l'amore ogni giorno dell'anno, questi gioielli sono il regalo perfetto per aprire il vostro cuore, con il loro mix di innovazione e artigianalità.

Dall'iconico bracciale con la chiusura a lucchetto, intercambiabile e removibile, ai pendenti componibili a forma di chiave e decorati da pietre luminose, senza dimenticare gli orecchini e l’anello con lucchetto a forma di cuore: l'idea perfetta per compiere un romantico gesto d’amore!

Sigillo d’Amore Bracciale PANDORA in Argento Sterling 925 con chiusura a lucchetto e zirconia cubica

Elemento Petite Chiave del Cuore PANDORA in Argento Sterling 925

Charm Chiave del Mio Cuore PANDORA in Argento Sterling 925 e oro 14k



Orecchini Lucchetto d'Amore PANDORA in Argento Sterling 925

Anello Lucchetto d'Amore PANDORA in Argento Sterling 925

Charm Sigillo d'Amore PANDORA in Argento Sterling 925 e zirconia cubica





Collana Lucchetto d'Amore PANDORA in Argento Sterling 925 e zirconia cubica

Collana con Pendente Componibile Chiave del mio Cuore PANDORA in Argento Sterling 925 e zirconia cubica

Scoprite tutti i gioielli PANDORA dedicati a San Valentino su http://www.pandora.net/it-it/collections/valentines