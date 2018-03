O bag celebra l'amore con una nuova capsule di borse perfette per San Valentino e non solo.

Cosa non si fa per regalarsi una nuova borsa! Ogni scusa è buona per concedersi un nuovo acquisto: basta escogitare un pretesto, inventare una ricorrenza, trovare una motivazione convincente e via… il gioco è fatto!

In occasione della festa degli innamorati O bag, il celebre marchio di borse componibili e personalizzabili ha lanciato una nuova capsule collection di borse a cui sarà difficile resistere.

Dalle celebri e iconiche shopper con i manici intercambiabili alle borse a mano passando per le tracolle: i nuovi modelli proposti da O bag sono l’accessorio ideale per completare al meglio le mise più romantiche, ma potranno essere abbinate con facilità anche nel quotidiano con qualsiasi tipologia di look.









La nuova collezione O bag in Love O bag mini rossa con cuori applicati



O bag nera con cuore rivettato



O pocket tracolle con cuore rivettato







O bag mini nera con cuori applicati



O bag moon nera con cuori applicati



O bag nera con scritta "love"





O bag rossa con cuore rivettato

O bag moon light rossa con cuori applicati

O bag moon light nera con cuori applicati



O bag moon rossa con cuori applicati

Rosso, colore della passione per eccellenza, piccole borchie e cuori applicati sono gli assoluti protagonisti di O bag in Love, una collezione super versatile ricca di modelli che potranno senz’altro trovare spazio nel guardaroba di tutti i giorni.

Il brand padovano, che ha lanciato e portato al successo le sue iconiche borse in materiale XL Extralight, ha rivisitato 5 modelli dai prezzi super democratici che, in vista della nuova stagione, si sono rifatti il look.

O bag con la scritta “love” e borchie che disegnano un cuore; O moon, O moon light e O bag mini con piccoli cuori applicati, O pocket, le tracolle con cuori applicati a rilievo: sono questi i pezzi cult che compongono questa nuova capsule collection dal gusto anche un po' rock.



La nuova collezione O bag Colours in NY O bag spigata color cedro

O bag spigata color latte

O bag spigata nera



O moon city nera

O micro pocket con borchie applicate

O micro pocket con borchie applicate



O micro pocket con tracolla a catena

O micro pocket con borchie applicate

O micro pocket con borchie applicate



O micro pocket con borchie applicate

O moon light nera

O pocket con fantasia a quadretti



O pocket a righe

O pocket black & white

O pocket black & white



O pocket a righe

O bag con borchie applicate



O bag con bordo in tessuto



O bag con bordo in tessuto

O bag bianca con tracolla

O bag nera con tracolla



O bag nera con borchie applicate

O bag gialla con borchie applicate

O bag gialla con tracolla



O bag bianca con tracolla

Tonalità vivaci, fantasie optical e applicazioni preziose sono invece il tratto distintivo di O bag Colours in NY, la nuova collezione primaverile che si compone di borse super colorate che porteranno una ventata di freschezza nel vostro guardaroba.

Dalle O bag spigate o con borchie applicate alle O pocket, a righe o con stampa a quadretti black&white; dalle O micro pocket con tracolla a catena alla più versatile O moon light nera: non vi resta che trovare la vostra preferita!