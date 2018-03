Quattro donne, quattro storie, un unico messaggio: esprimersì senza limiti o pregiudizi. È la nuova campagna di Zalando.

Quattro donne audaci, grintose e il loro invito ad accettarsi, senza compromessi. La campagna per la Primavera Estate 2018 di Zalando incoraggia a esprimere il proprio stile e la propria personalità, senza limiti.

Le protagoniste - la star internazionale della musica Beth Ditto, l'atleta tedesca Alexandra Wester, l'attivista belga Hanne Gaby Odiele e la cantante francese Sonia Ben Ammar - sono quattro esempi di personalità decise, pronte a ispirare altre donne con le loro esperienze e le loro storie.

È proprio la loro autenticità a essere celebrata nell'advertising che incita a rinnovare il guardaroba per dar voce alla propria unicità e al proprio stile, attraverso quattro short movie, uno per ognuana delle protagoniste in questione.







Dietro le quinte, la regia di Andrew Rothschild, che mostra un'energica Beth Ditto sul palco e off stage, appassionata femminista, una vivace ed estroversa Alexandra Wester, che resiste al più duro e rigido degli allenamenti.

E poi ancora un'elegante e versatile Sonia Ben Ammar alle prese con gli impegni di modella, attrice e cantante nonché una forte e dolcissima Hanne Gaby Odiele, attivista e portavoce della comunità intersex.

Qui sotto in anteprima vi sveliamo il video con Sonia Ben Ammar!