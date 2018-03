Influencer e icone di stile ci mostreranno i loro must have della stagione e come indossarli, scegliendoli tra le collezioni Zalando

Sfoggiare il look perfetto? Grazie a Zalando si può in ogni occasione: basta selezionare tra la vasta scelta di capi e accessori per esprimere la propria femminilità in maniera naturale, senza rinunciare mai ad un tocco ricercato. Dai capi cult a quelli basic, Zalando propone collezioni poliedriche che seguono i trend internazionali. E se la Milano Fashion Week è alla porte... come vestirsi per essere regine dello street style?

Lo sa bene Catherine Poulain, ex modella e influencer, appassionata di moda e arte, che in vista della Settimana della Moda ci mostrerà dei suggerimenti di look, giorno per giorno, scelti tra gli item della collezione donna di Zalando.

Icona di moda, ospite alle sfilate più esclusive, Catherine ha uno stile sofisticato e glam, personale e ricercato. Curiosa e sempre attenta alle nuove tendenze, è punto di riferimento per chi cerca idee di stile per essere sempre perfette in qualsiasi momento della giornata.

In attesa di scoprire i look scelti da Catherine, sfogliate la gallery per scoprire i must have della Fashion Week selezionati dalla redazione di Grazia.it tra i prodotti di Zalando.







Zalando must haves Abito fantasia Missoni

Sandali argento Steve Madden

Giacca gialla Adicolor Adidas



Sandalo color block Kat Maconie

Clutch Furla

Felpa Fila



Top Pinko

Stivaletti River Island

Sneakers Puma



Giacca in pelle Patrizia Pepe

MSGM bag

Blazer Topshop



Pantalone sportivo Nike

/ 13 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...