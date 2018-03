La terza mattina di sfilate a Milano inizia con dolcezza...sulla passerella di Tod's i protagonisti sono loro: i cuccioli!



Sarà che per l'oroscopo cinese è l'anno del Cane. O che i cagnolini (accanto agli onnipresenti gattini!) sono i re incontrastati del web.

Ma che potessero arrivare a sfilare come guest star durante la Fashion Week non ce lo saremmo di certo aspettati. E invece è proprio quello che è accaduto questa mattina da Tod's.





Il brand, dopo la campagna pubblicitaria con Roberto Bolle e Kendall Jenner ritratti con un piccolo Corgi, continua sul filone pet-friendly, portandoli persino in passerella.





Ecco che tra le braccia di Gigi Hadid e delle altre modelle fanno capolino tanti adorabili cuccioli, tra lo stupore e la meraviglia degli ospiti presenti.





Tra capi in pelle e i classici pezzi dell'athleisure tanto caro al brand italiano, i grandi protagonisti di questa sfilata sono stati senza dubbio loro: Bulldog francesi, Akita-inu, Chihuahua e Cavalier King Charles Spaniel hanno rubato la scena alle sorelle Hadid e alle altre super top.





La collezione per il prossimo Autunno-Inverno spazia tra capispalla classici in pelle e in suede con interno in morbido shearling e dettagli in vernice ton sur ton che regalano un tocco grintoso e glamour all'insieme.

Il tutto condito con elementi sporty come le felpe con coulisse o le giacche tecniche dall'allure contemporaneo.

La palette esplora la gamma dei marroni e dei beige, inframezzati da bianco, nero e giallo, ma anche verde salvia e burgundy.