Un sorriso smagliante e un'innata armonia nei movimenti riconoscibile al primo sguardo. E poi un'eleganza sofisticata che si accompagna a una timidezza velata, evidente sinonimo di semplicità. Non sembra affatto di parlare con l'Étoile del Teatro alla Scala. Eppure di fronte a noi c'è proprio lui: Roberto Bolle. Il numero uno della danza in Italia, da oggi è il protagonista della campagna per la Primavera-Estate 2018 di Tod's. Al suo fianco Kendall Jenner, influencer, top model e designer da oltre 80 milioni di follower su Instagram.

È una serata invernale neanche troppo fredda, a Milano c'è la fashion week maschile - che porta in scena le collezioni del prossimo autunno inverno. E Tod's ci invita al suo evento in una delle più belle ville storiche nel cuore della città: Villa Necchi Campiglio. Una strada di fiaccole nell'immenso giardino con piscina e campo da tennis ci indica il percorso fino all'ingresso del palazzo. Le scale ci conducono ai meravigliosi saloni verandati sul verde della perla dell'art decò anni 30 dove, tra librerie e arredamenti dell'epoca da far invidia, si stagliano i capi e gli accessori della collezione della prossima stagione fredda della maison.

Poi improvvisamente la folla si apre in un vortice, è arrivata la star dei teatri. Lo vediamo arrivare da lontano, lo seguiamo con lo sguardo e lo scrutiamo. È in total black: camicia scura, pantaloni e blazer doppiopetto in velluto, e sopra un Montgomery dal gusto casual, che fa un piacevole contrasto con l'eleganza dell'abito.

Roberto viene incontro alla stampa in un salottino riservato dall'atmosfera accogliente e ad aspettarlo ci siamo anche noi. Con lui entrano la solarità, la pacatezza e i suoi grandi occhi azzurri, e sorridendoci ci racconta della sua esperienza da volto di un brand del lusso Made in Italy.

"Dalla campagna traspare uno spirito italiano molto bello che valorizza il nostro Paese e le sue tradizioni. Incarna valori di italianità - vedi il gusto, l'arte, la cultura - e un sapore gioioso in cui io mi rispecchio da tempo. E poi lavorarci è stato uno stacco molto piacevole dalla quotidianità: era un periodo davvero intenso e mi ha concesso una fuga dalle tensioni dello spettacolo e dai sacrifici cui, chi arriva dal teatro come me, è abituato."





La campagna di Tod's per la PE 2018 con Roberto Bolle e Kendall Jenner

La nostra chiacchierata si interromperà soltanto all'arrivo di Kendall. Indossa un outfit casual-chic: pantaloni a vita alta bianchi come la sua borsa con tracolla, lupetto marrone e loafer scuri con dettaglio metallico. Parla poco ma sorride tanto e, altrettanto spesso, gioca con i suoi capelli, quasi manifestando una sorta di timidezza.

Lei e Roberto si abbracciano, si salutano con affetto e posano per i fotografi davanti a mini e maxi schermi su cui scorrono le scene della campagna. Non ci sono dubbi, basta guardarli - senza neanche troppa attenzione, per riconoscere la loro complicità, la stessa che si ritrova nel cortometraggio in cui assaporano lo stile di vita italiano. Su una spiaggia di Malibù, in una giornata soleggiata all'insegna del relax, i due giocano e ballano spensierati. E insieme celebrano il fascino, i valori e il gusto del Paese di cui l'uno è grande ambasciatore, e l'altra profondamente innamorata.

In video si divertono ma il gioco continuava dietro le quinte: 'Con Kendall ci siamo trovati molto bene - conferma Roberto - ci siamo divertiti tantissimo sul set. È stato molto piacevole lavorare insieme'.

E per noi altrettanto piacevole è stato vederli, insieme soprattutto. E trascorrere con loro un pezzettino della nostra fashion week!





Tod’s: l’evento a Villa Necchi Campiglio a Milano Kendall Jenner e Diego Della Valle

Kendall Jenner e Roberto Bolle

Kendall Jenner





Kendall Jenner



