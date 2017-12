Dopo 10 anni da Direttore Creativo, la designer inglese lascia la maison.



Phoebe Philo lascia Céline: la conferma alle voci che si susseguivano da qualche mese è arrivata e a darla è WWD.

La designer britannica, dopo 10 anni a capo della Direzione Creativa della maison francese, lascia il suo ruolo. Dieci anni di successi, oltre venti e più collezioni apprezzate dagli addetti ai lavori e dal pubblico.

Ancora non si sa se la Philo andrà a ricoprire un ruolo simile per qualche altro brand (e non è l'unica in questo periodo, dopo l'abbandono di Tisci a Givenchy e quello di Bailey a Burberry), né si sa ancora nulla del suo successore, che verrà nominato prossimamente da LVMH.

La collezione Fall Winter 2018/19, che sfilerà a Parigi a marzo, sarà l'ultima a portare la firma della designer.

"Lavorare con Céline è stata un'esperienza eccezionale per me in questi 10 anni. Sono grata di aver lavorato con un team incredibilmente talentuoso a vorrei ringraziare tutti coloro che ne hanno preso parte, è stato favoloso!" ha detto Phobe Philo.

Staremo a vedere su quali nuove strade ritroveremo la designer (speriamo presto!) e il nuovo corso Céline "post Philo".