Chiara Maci, Chiara Francini, Filippa Lagerbäck e Clio Make Up le nuove ambassador del brand, che in quattro video episodi si raccontano



Quante sfaccettature ha una donna? OLTRE, brand di moda femminile, ha deciso di raccontarle tutte, attraverso una campagna chiamata "A fit for every story" in cui quattro donne conosciute si ritrovano a tavola, davanti a un piatto, a una candela accesa, per svelare i propri segreti attraverso un gioco speciale.

Chi saranno le protagoniste? Chiara Maci, Chiara Francini, Filippa Lagerbäck e Clio Make Up, ambassador di OLTRE, alle quali è stato data una parola nascosta che le rappresenta e che loro indossano alla perfezione.

Donne diverse ma con gli stessi valori.

Sarà la food blogger Chiara Maci ad aprire la porta di casa per raccontare come interpreta la parola passione, naturalmente collegata al mondo della cucina, come gesto d'amore per le persone care. Proseguirà poi l'attrice Chiara Francini, che con ironia parlerà del sogno, dall'infanzia al debutto sul palco. Clio Zammatteo, make up artist e youtuber, parlerà di casa, un concetto particolare per lei, che vive a New York, ma ha solide radici in Italia. L'ultimo episodio sarà dedicato al lieto fine, raccontato da Filippa Lagerbäck, collegato all'amore, da coltivare giorno per giorno.

Quattro episodi dal sapore leggero e tipicamente femminile, quello delle chiacchiere tra amiche e dei sorrisi sinceri.

Oltre: A fit for every story Chiara Maci, Chiara Francini, Clio Make Up e Filippa Lagerbäck, Ambassador di Oltre.

Clio Make Up, Chiara Francini e Filippa Lagerbäck

La showgirl Filippa Lagerbäck



Chiara Maci e Chiara Francini

Chiara Maci e Filippa Lagerbäck parlano di passione e lieto fine.

