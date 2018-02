A Milano, dal 9 febbraio Motivi partecipa al Festival dell’Amore, tra reading, musica e arte, dove i sentimenti saranno i grandi protagonisti. Venite a raccontare i vostri #3MOTIVIPERAMARE

Dal 9 all’11 febbraio, con un grande finale previsto, naturalmente, il 14 febbraio, si svolgerà a Milano il Festival dell'Amore, un grande evento dedicato ai sentimenti, di cui Motivi è main partner.

Lo spazio espositivo di Base Milano, in zona Tortona, diventerà il palcoscenico di talk, reading, musica e arte, che si intrecceranno nelle storie di personaggi noti e del pubblico.

L'amore è celebrato in tutte le sue forme, tra videoinstallazioni, opere d’arte, corner interattivi dedicati a kissing booth, photo call, e la presenza di personaggi come La Pina e Diego, conduttori dei talk dedicati al racconto dell’amore, e Paola Maugeri, che inviterà i grandi artisti della musica a raccontare la loro personale playlist per i momenti più romantici.

Proprio in questa occasione Motivi lancerà #3MOTIVIPERAMARE, una campagna che darà la possibilità a tutti di confessare i loro tre principali motivi per amare, attraverso dichiarazioni e video. Il pubblico del Festival potrà farlo live in un videobox: un love wall infatti raccoglierà tutte le dichiarazioni, comprese quelle che arriveranno attraverso i social network, e una videoinstallazione descriverà le ragioni per cui siamo spinti ad amare.

Il cuore del logo di Motivi batterà durante tutti gli eventi del Festival dell’Amore e anche su una speciale t-shirt realizzata appositamente per San Valentino e acquistabile sull'e-shop del brand. Proseguiranno poi le iniziative negli store di Motivi in giro per l'Italia, come quella nel flagship store di Milano corso Vittorio Emanuele 8/10, dove sarà possibile scambiarsi promesse d’amore e ricevere una foto ricordo.

Pronte a cedere al romanticismo?