Mother rilancia i jeans Looker Ankle Fray Love Gun, il modello preferito di Meghan Markle ma la lista d'attesa è già notevole!





I jeans preferiti di Meghan Markle? Si chiamano Looker Ankle Fray Love Gun, sono di Mother e finora erano sold out.









Dopo che la fidanzata del Principe Harry li ha sfoggiati in occasione degli Invictus Games 2017, in una delle primissime uscite pubbliche con il futuro marito, sono diventati un vero e proprio oggetto del desiderio per le amanti del denim (e dello stile sempre cool di Meghan).





Ma la buona notizia è che il brand di Los Angeles, leader nel denimwear, ha deciso di rilanciarli!

Il modello, skinny e cropped, con orli tagliati al vivo e una rottura sul ginocchio realizzata a mano (ogni jeans quindi è diverso dagli altri e unico), sarà di nuovo disponibile sullo shop online motherdenim.com a partire dal 16 Marzo.

La lista d'attesa conta già oltre 400 persone, quindi se volete anche voi i jeans di Meghan, mettetevi in coda!