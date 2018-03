L’8 marzo Alessia Marcuzzi presenterà un’edizione limitata delle sue bag Marks&Angels per la Rinascente. Tre modelli pensati per tre tipi di donne diverse, dalla più rock alla più glamour

Marks&Angels, il marchio di borse che porta la firma dell’attrice, modella e conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi, lancia una capsule collection per la Rinascente.

Un’edizione limitata che sarà presentata l’8 marzo alle 18.30 dalla stessa Marcuzzi presso la galleria Annex della Rinascente di Milano e che comprende tre modelli differenti, pensati per altrettante donne diverse e battezzate infatti con nomi femminili, rispettivamente Aurora, Greta e Sophia.





Dal mood rock che sprigiona da Aurora, realizzata in morbida nappa con una delle tracolle tempestata di borchie a forma di stella, alla praticità di Greta, day bag in pelle bovina dalla grana naturale pensata per le donne multitasking e in continuo movimento che hanno bisogno di avere sempre il necessaire a portata di mano, la capsule di Marks&Angels è dedicata alle tre basilari tipologie di donne in cui tutte fondamentalmente si dividono.

Anche Sophia è una borsa da giorno in pelle, ampia, versatile e adattabile a qualsiasi occasione daily: dal brunch di lavoro all’happy hour con le amiche, dal colloquio al week-end romantico, Sophia si dimostrerà una preziosissima alleata di chi la maneggia.