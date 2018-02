In occasione della Spring/Summer 2018 il brand si fa mecenate di un progetto di personalizzazione della sua borsa cult, coinvolgendo sei artisti per altrettante versioni della sua tote bag.



Manila Grace prosegue con il suo progetto borse e decide di farlo a più mani: ben dodici, ossia quelle dei sei artisti che il brand ha coinvolto per la personalizzazione della sua borsa cult, la Felicia Bag.

In occasione della Spring/Summer 2018, il marchio ha coinvolto sei artisti per creare altrettante illustrazioni "ad hoc" della Felicia Bag, di volta in volta reinterpretata in base alla visione di ciascuno dei creativi in questione.

Dal manto stellato che rende la Felicia un astro luminoso secondo Elena Antonutti al realismo di matrice comics di Finnano Fenno, che conferisce un taglio pop alla bag indossata da una ragazza con le scarpe rosse, ogni versione è unica nonché piena di personalità in cui si rispecchia anche quella dell’artista. Dentro a ciascuna Felicia Bag, infatti, ci finisce il bagaglio artistico, emotivo ed esperienziale dei creativi che l'hanno ritratta.



Il romanticismo pop è anche uno dei colori della tavolozza di Marianna Tomaselli, la giovane designer che custodisce nella sua Felicia Bag un lollipop a forma di cuore, così come è l'arma sfoderata anche da Gio Pastori il quale sceglie proprio le tinte candy (tipiche del cosiddetto lecca-lecca) per ritrarre una ragazza sulla Vespa con la con la sua inseparabile amica Felicia.

Le rose rosse fanno invece da fil rouge alle illustrazioni strabordanti passione pura di Giuseppe Pepe e Clizia Bolognesi.

Ecco le sei Felicia Bag protagoniste delle opere di questi sei creativi:





La Felicia Bag di Manila Grace interpretata da sei artisti L'illustrazione della grafica Elena Antoniutti è un omaggio agli astri.





La Felicia Bag dorata protagonista dell'illustrazione di Elena Antoniutti.



Realismo in chiave pop per l'illustrazione firmata Finnano Fenno.





La Felicia Bag ritratta nell'illustrazione di Finnano Fenno.



L'opera di Gio Pastori è un mix di colori fluo che inneggiano al pop e alla Primavera.



La Felicia Bag che ha fatto da musa ispiratrice a Gio Pastori.







Un omaggio al surrealismo con una punta (anzi: un pois!) di Dadaismo è l'opera creata da Giuseppe Pepe.



Ed ecco la Felicia Bag che ha ispirato Giuseppe Pepe.



Marianna Tomaselli sceglie elementi dell'iconografia Pop come il LeccaLecca.





La Felicia Bag nell'illustrazione di Marianna Tomaselli.



Clizia Bolognesi opta per le tinte scure del nero e del rosso per una tavolozza che straborda passione.



La Felicia Bag ritratta da Clizia Bolognesi.







