Una conversazione tra due donne, una musicista e una regista, celebra la creatività che ha ispirato la nuova collezione del brand nell'orbita di LVMH

Spazio alle muse, agli artisti. E a una trilogia: musica, cinema e moda. YO! MY SAINT non è soltanto un cortometraggio di campagna - la Primavera- Estate 2018 di Kenzo - ma è un progetto a tutto tondo volto a esprimere la creatività legata alla nuovissima linea del brand nato dall'omonimo stilista giapponese. Fil rouge di queste declinazioni artistiche è il tema della Musa inteso come l'onorare, il celebrare e il reimmaginare gli stimoli e le fonti cui si è attinto per la collezione.





Dietro le quinte, l'estro dei direttori creativi del marchio Humberto Leon e Carol Lim ispirati dalla modella pionieristica Sayoko Yamaguchi e dall’icona musicale Ryuichi Sakamoto. E non solo. La firma della narrazione è di due donne - una musicista e una regista - che hanno deciso di realizzare un film assieme: l'una, Karen, ha composto un brano che sale con un crescendo d'impatto e sfuma in una coda melodica, l'altra, Ana Lily Amirpour - regista dal talento visionario dietro l’esemplare noir vampiresco iraniano A Girl Walks Home Alone at Night - ha guidato l’espressione cinematografica del progetto.