Una delle collezioni più attese del momento sta per essere svelata. Ma ancor prima del lancio ufficiale le più fortunate potranno aggiudicarsi tre capi unici, esclusivi e ... 'misteriosi'.

Due delle influencer più cool del momento, due brand "uniti" in una capsule collection: la KENDALL + KYLIE for OVS. È la collezione realizzata dal marchio delle sorelle Kendall e Kylie Jenner per OVS che come già annunciato a dicembre - aggiunge una nuova collaborazione alla carrellata di partnership con nomi del fashion system messe a segno nei mesi passati.

Il debutto della limited edition è in agenda per il 3 marzo e sarà seguita da altri due lanci nella stagione primaverile, tra aprile e maggio, e quattro nell' invernale, tra luglio e ottobre.

Il mood della prima linea, quella d'esordio, è fresco, urban e molto femminile. Gli accenti sportivi di ispirazione Nineties si mixano a note glamour. Non mancano influenze rock'n'roll con denim delavé caratterizzati da tagli a vivo e strappi, tute e salopette che attingono al workwear, l'attitude tomboy che si alterna e si incontra con un'irriverenza prettamente femminile fatta di bra top e corsetti da portare sopra a t-shirt over. Le silhouette dalla sensualità dichiarata sono smorzate da accenti military su abiti fluidi da sera, tra cui slip-dress in una palette di colori naturali mixati al verde militare e a sfumature dark.

KENDALL + KYLIE for OVS sarà disponibile da marzo in selezionati monomarca in Italia, Svizzera e Austria e online su ovs.it, ma prima che sia ufficialmente svelata e disponibile in negozio, OVS offrirà la possibilità di acquistare tre misteriosi pezzi in edizione limitata: le clienti non sapranno esattamente cosa stanno acquistando ma di certo si aggiudicheranno capi unici, riservati solo a pochi fortunati!

Cosa aggiungere? Good luck!