La top model Gisele Bundchen e l'influncer Chiara Ferragni sono le protagonistedel nuovo progetto del brand italiano di lingerie.









Non la "solita" campagna ma un vero e proprio storytelling dedicato a due donne di successo, diverse tra loro, ma che sono state in grado di affermarsi con determinazione e personalità.

Intimissimi, per la campagna Primavera-Estate 2018, ha deciso di "raccontarsi" attraverso due talent del mondo della moda: la top model Gisele Bundchen e l'influencer Chiara Ferragni.

Due volti e nomi noti che tutti oggi conosciamo ma che, sin dai loro esordi, hanno dimostrato di riuscire a realizzarsi cambiando le regole del fashion system e ispirando milioni di donne.









Gisele ha rivoluzionato il mondo delle passerelle con la sua bellezza non convenzionale ed è oggi imprenditrice di successo e attivista impegnata nella salvaguardia dell’ambiente.

Chiara è stata tra le prime a credere nelle potenzialità del digitale, creandosi su misura una professione che le ha permesso di diventare la fashion influencer più rilevante al mondo oltre che una designer e una business woman.

La bellezza è il risultato di quello che siamo dentro, della forza e della passione che, proprio come la lingerie che indossiamo, non si vedono all'esterno ma fanno parte di noi nel profondo.

Il claim della campagna è EMPOWERED WOMEN, un modo non convenzioanle per comunicare la lingerie, come già fatto per la precedente advertising #insideandout, dove la bellezza e la seduzione emergevano dai racconti di Irina Shayk, Dakota Johnson e Ana Ivanovic.

Protagonisti con le due fashion insider, gli iconici prodotti Intimissimi, come il top best seller in seta che nasconde due delle novità della prossima collezione Primavera/Estate: i reggiseni Elena ed Eleonora, rispettivamente indossati da Gisele e Chiara.





Scoprite con noi il dietro le quinte della campagna:





Intimissimi: la campagna P/E 2018