Il 28 febbraio alle ore 22 sfila la collezione primaverile del brand. Che sarà disponibile per la vendita subito dopo lo show. Buono shopping!

Il minimalismo giapponese e la sua armonia. Stampe optical black & white e astrazioni multicolor vitaminiche. È la collezione per la Primavera-Estate 2018 di H&M Studio, che dopo il debutto dello scorso anno torna in passerella in occasione della Paris Fashion Week.

Il format è quello della precedente edizione: 'see now, buy now'. Mentre, infatti, su tutte le passerelle della Ville Lumiere si esibiscono le linee della prossima stagione fredda, il marchio svedese mette in scena la collezione in season che immediatamente dopo lo show - in agenda il 28 febbraio alle ore 22 -sarà acquistabile online (e dal 1° marzo in selezionati monomarca a Milano, Roma, Venezia e Firenze).

La cornice della sfilata sarà il Musée des Arts Décoratifs, stesso spazio in cui sarà inaugurata (nel corso del 2018) una mostra sul Giappone che ha fortemente ispirato la collezione fatta di linee semplici, pattern tipicamente orientali, abiti lunghi e tuniche da portare sopra i pantaloni. E non solo. Ci sono i vestiti stretch a coste, i pants a campana, maglie essenziali e pull dal taglio cropped.

Sfogliate la gallery, scoprite in anteprima la collezione e seguite il fashion show in diretta sulla pagina Instagram @hm!

La collezione H&M Studio per la Primavera-Estate 2018 Abito bianco a stampa vivace con maniche amplie sul fondo

Abito a stampa optical black & white



Abito stretch a coste verde bottiglia





Long dress a fantasia

Pull dal traglio cropped con stampa multicolor

Camicia bianca senza maniche dal taglio essenziale



Maglia dal taglio essenziale con inserto a contrasto sulle spalle



Orecchini lunghi con nodo tempestati di cristalli

Pantaloni bianchi a campana



Flare pants effetto optical

Pantaloni verde bottiglia a costine

Pantaloni verde smeraldo a campana



Sandali gladator con tacco medio e sottile

Capospalla nero a campana

Borsa in formato maxi bianca con manici e dettagli a contrasto



