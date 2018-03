Aperte le votazioni online per suddividere un milione di euro tra cinque innovazioni con il potenziale di accelerare il passaggio a una moda a basso impatto ambientale

Un milione di euro da dividere tra cinque innovazioni con il potenziale di reinventare l'industria della moda con un occhio attento al pianeta. Questo l'obiettivo del Global Change Award, la premiazione lanciata dalla no-profit H&M Foundation, e giunto alla terza edizione, che porta sul podio idee innovative e sostenibili in ambito fashion, per accelerare il passaggio a una moda a basso impatto ambientale.





Nominati da una crew di esperti in ambito moda, sostenibilità, circolarità e innovazione, i cinque vincitori si suddivideranno il premio a seguito di una votazione online aperta al pubblico fino al 16 marzo. Pronte a scegliere il vostro progetto preferito?

L’innovazione più votata riceverà 300 mila euro. A chi si posizionerà sul secondo gradino, andranno 250 mila euro mentre alle altre tre idee spetterà un budget di 150 mila.





I vincitori in questione, selezionati tra le oltre 2.600 idee provenienti da 151 paesi, sono Crop-A-Porter, per l'utilizzo di scarti dei raccolti alimentari nella realizzazione di bio-tessuti sostenibili (Immaginate di indossare un cappotto prodotto con scarti di lino, canna da zucchero e ananas?); Algae Apparel per la trasformazione di alghe in fibre bio ed eco-friendly, che al contempo proteggono e nutrono anche la pelle.













Poi ancora Smart Stitch per il 'filo' intelligente che semplifica la riparazione e il riciclo; The Regenerator, che separa miscele di cotone e poliestere, trasformandole in nuove fibre tessili. E infine Fungi Fashion che dà vita ad abiti custom-made e biodegradabili, partendo dalle radici dei funghi (Cosa ve ne pare di una T-shirt di radici di funghi che si decompone nel terreno una volta utilizzata?)





Oltre al premio in denaro, i cinque vincitori avranno accesso a una consulenza tailor-made di un anno, fornito dalla H&M Foundation in collaborazione con Accenture e KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma, per concretizzare i loro progetti, massimizzare i risultati e accedere all’industria.

II team vincitori e il risultato della votazione saranno presentati il 20 marzo durante una cerimonia di premiazione a Stoccolma, in Svezia.

Per votare: globalchangeaward.com