Colorata e versatile: ecco la nuova collezione Denim di H&M



Silhouette accattivanti, colori inaspettati, tagli innovativi. Il nuovo Denim di H&M si porta anche in total look e si adatta a qualsiasi esigenza di stile.

Parola di Suki Waterhouse, neo testimonial della campagna primavera-estate 2018 lanciata dal brand proprio in questi giorni.

"Il denim è come una tela bianca con cui ci possiamo esprimere ogni giorno. È come il guardaroba della mia vita e ci sono tanti modi diversi per indossarlo. Ti offre sempre nuovi spunti per esprimere il tuo stile", ha commentato la modella e attrice inglese.

Dalle giacche a tinte pastello che si sposano alla perfezione con i boyfriend alla versione bianca impreziosita con perline applicate, da mixare con i pantaloni ampi con cintura annodata in vita o con la gonna lunga dai dettagli unici, questi alcuni dei must del guardaroba femminile. Per lui, invece, il jeans va a nozze con l'iconica stampa check della camicia.

Smanicato patchwork e giubbotto ricamato sono tra le tendenze più forti per le ragazze più giovani, e anche i bambini si lasciano contagiare dallo stiloso total denim.

Protagonisti degli scatti, insieme a Suki, anche la modella Anaïs Gallagher e il modello Adonis Bosso.

La collezione, declinata sulle categorie donna, uomo, teenager e bambino, è disponibile dall'8 Febbraio sia online che in tutti gli store del brand.