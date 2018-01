Il Gucci Museo esce dal convenzionale e si trasforma in un 'giardino', reale e metaforico, una sorta di laboratorio in cui esplorare l'immaginario e la creatività della maison

Un giardino 'abitato' da piante, fiori e animali, reali e immaginari come il serpente, simbolo metaforico di un perpetuo inizio e un perpetuo ritorno. In mostra l'esplorazione della creatività della casa di moda che ha fatto, dei richiami al mondo naturale fantasioso e onirico, una delle sue cifre stilistiche più forti e identificative.

Dietro le quinte c'è il genio del Direttore creativo di Gucci Alessandro Michele. È stato lui a progettare il Gucci Garden, un luogo pensato proprio per esplorare l'eclettismo della maison.

Siamo a Firenze nel Palazzo della Mercanzia di Piazza della Signoria, che dal 2011 era occupato dal Gucci Museo e che oggi sui due piani organizzati per aree tematiche, celebra con un'esposizione più dinamica e interattiva la storia e il presente del marchio attraverso capi e accessori iconici - sin dal 1921 - oggetti attuali, memorabilia, ephemera e arte contemporanea. E poi video interattivi, elaborazioni grafiche, documenti. A mancare è solo l'ordine cronologico: una scelta intenzionale volta a privilegiare la sperimentazione creativa, quasi come se si fosse in un laboratorio.

Non pochi poi gli amici della maison che sono stati chiamati a decorare le pareti della galleria. Tra questi gli artisti Jayde Fish, Trevor Andrew (noto anche con lo pseudonimo GucciGhost) e Coco Capitán e i loro lavori figurano fianco a fianco con le carte da parati Gucci in tessuto stampato ed un gigantesco ritratto ad olio del XIX secolo, Fantino con bambina, di Domenico Induno.

Mentre a Maria Luisa Frisa, critico e fashion curator, è spettato affiancare Michele nell'organizzazione della Gucci Garden Galleria in cui di tutti gli stilisti di casa c'è un po'.

Al piano terra poi ci sono un ristorante - la Gucci Osteria guidato dallo chef Massimo Bottura - e la boutique in cui sarà possibile trovare capi e accessori realizzati ad hoc da gonne in broccato a bomber in seta con scritte in caratteri gotici.

All'opening del 9 gennaio, 'inaugurato' con la proiezione di un gigantesco occhio sulla facciata dello storico palazzo, erano presenti Angelica Hicks, Coco Capitan, Helen Downie, Trevor Andrew e ... tanti altri!





Gucci Garden: star e celeb a Firenze per l’opening Alessandro Michele e Maria Luisa Frisa

William Ndatira

Amanda Charchian



Angelica Hicks

Coco Capitan

Helen Downie



Ignasi Monreal

Jayde Fish

John Yuyi



Trevor Andrew

/ 10 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...