"Spring is coming"! Scoprite sulle pagine di Grazia le tendenze must have di stagione.

La primavera è alle porte ma per le lettrici di Grazia è gia qui! Da oggi, per le prossime tre settimane, Grazia dedica tre speciali Moda alle tendenze must have della P/E 2018.





Ecco cosa vi attende sul numero in edicola questa settimana:

Scegli il tuo DENIM: su gonne, pantaloni, camicie e giacche, tutte le declinazioni della tela di jeans (e come abbinarla).

Dettagli vincenti: gli accessoti più cool con cui farsi notare questa primavera.





Gli editoriali moda di Grazia:



A passo di danza: lo stile ispirato alle ballerine che ci fa sognare

Nuove linee: la primavera è essenziale!

Sexy e Rock: la pelle protagonista di stagione

L'eleganza è un velo Trasparenze e sensualità per un look leggero.